Кудашов: Выходим готовыми побеждать, но сами делаем подарки сопернику

Главный тренер СКАпрокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«У нас уже три игры подряд похожи одна на другую. Выходим готовыми побеждать, стараемся, но пропускаем контратаку, сами делаем подарки. Пытаемся отыграться — пропускаем еще.

Получается, что соперник, ведя в счете, закрывается, и мы не можем взломать оборону. Плохо используем свои моменты.

Будем ломать ситуацию. Проблему мы знаем, видим. Разговариваем, общаемся, но пока она медленно исправляется.

Мне показалось, Артем Швец-Роговой сыграл неплохо сегодня, звено нормально смотрелось. Надеемся, что новые игроки усилят команду.

Расслабленность Хелльберга повлияла в эпизоде с третьим голом? Не стал бы выделять именно Магнуса здесь.

Там и нападающие могли до конца доработать, а не ждать свистка, и защитники не в ту сторону уехали. Комплексная ошибка, а скорее даже обычная недоработка», — цитирует тренера официальный сайт СКА. 0