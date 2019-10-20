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    Кудашов: Выходим готовыми побеждать, но сами делаем подарки сопернику

    Хоккей СКА Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «У нас уже три игры подряд похожи одна на другую. Выходим готовыми побеждать, стараемся, но пропускаем контратаку, сами делаем подарки. Пытаемся отыграться — пропускаем еще.

    Получается, что соперник, ведя в счете, закрывается, и мы не можем взломать оборону. Плохо используем свои моменты.

    Будем ломать ситуацию. Проблему мы знаем, видим. Разговариваем, общаемся, но пока она медленно исправляется.

    Мне показалось, Артем Швец-Роговой сыграл неплохо сегодня, звено нормально смотрелось. Надеемся, что новые игроки усилят команду.

    Расслабленность Хелльберга повлияла в эпизоде с третьим голом? Не стал бы выделять именно Магнуса здесь.

    Там и нападающие могли до конца доработать, а не ждать свистка, и защитники не в ту сторону уехали. Комплексная ошибка, а скорее даже обычная недоработка», — цитирует тренера официальный сайт СКА. 0

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