НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»

Фрибет для всех

«Монреаль» — «Миннесота» 4:0

«Монреаль» обыграл «Миннесоту» в домашнем матче со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Миннесота» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Голы: Мете — 1 (Казинс), 14:37 — 1:0. Армиа — 4 (бол., Друэн, Уэбер), 17:32 — 2:0. Сузуки — 1 (Питри, Доми), 19:23 — 3:0. Галлахер — 3, 52:40 — 4:0Вратари: Прайс — СтэлокШтраф: 17-17Броски: 33 (15+7+11) — 17 (6+6+5)

«Монреаль» — «Миннесота» 4:0

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

«Нью-Джерси» на своем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе победителей голами отметились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, Пи Кей Суббэн и Никита Гусев. Для 27-летнего россиянина это уже 3-я шайба в этом сезоне.

У «Рейнджерс» по голу на свой счет записали Тони Деанджело и Йеспер Фаст. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Голкипер Александр Георгиев отразил 33 броска из 37. «Дэвилз» прервал шестиматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Дианджело — 1 (Бучневич, Шей), 6:02 — 0:1. Коулман — 3 (Зэйджак, Теннисон), 12:58 — 1:1. Палмиери — 3 (бол.), 22:18 — 2:1. Вуд — 1 (Хьюз, Теннисон), 32:25 — 3:1. Фаст — 1 (Стром, Смит), 42:22 — 3:2. Гусев — 3, 52:21 — 4:2. Суббан — 1 (п.в.), 59:12 — 5:2Вратари: Блэквуд — Георгиев (56:26 — 57:23, 57:40 — 59:12)Штраф: 16-18Броски: 38 (14+9+15) — 31 (10+15+6)

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 3:4 Б

«Тампа-Бэй» по буллитам обыграла «Бостон» в гостевом матче — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 37. Нападающий Никита Кучеров не смог реализовать свою попытку в серии буллитов. «Тампа» одержала четвертую победу в сезоне. «Бостон» проиграл впервые за последние три матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 7 (бол., Бержерон, Краг), 9:34 — 1:0. Пойнт — 3 (Гурд, Хедман), 19:59 — 1:1. Бержерон — 2 (бол., Пастрняк, Маршан), 27:26 — 2:1. Жозеф — 2 (Киллорн, Чернак), 30:32 — 2:2. Шаттенкирк — 4 (Стэмкос, Пойнт), 55:13 — 2:3. Пастрняк — 8 (бол., Маршан, Краг), 56:55 — 3:3Победный буллит: СтэмкосВратари: Раск — ВасилевскийШтраф: 8-10Броски: 37 (11+10+11+5) — 36 (16+13+4+3)

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 3:4 Б

«Виннипег» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Айлендерс» на выезде переиграл «Виннипег» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Айлендерс» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Голы: Элерс — 3 (бол., Пионк, Хейнола), 13:12 — 1:0. Барзал — 2 (бол., Бэйли, Тэйвз), 27:41 — 1:1. Барзал — 3 (бол., Ли, Бойчак), 39:43 — 1:2. Бэйли — 3 (бол., п.в.), 59:33 — 1:3Вратари: Хеллебайк (58:03 — 59:33) — ВарламовШтраф: 2-4Броски: 33 (16+8+9) — 26 (5+12+9)

«Виннипег» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:3

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4 Б

«Ванкувер» в серии буллитов выиграл у «Сент-Луиса» со счетом 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. «Сент-Луис» потерпел 3-е поражение кряду. Победная серия «Ванкувера» продлилась до 4 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Фаббри — 1 (Бозак, Стин), 14:25 — 1:0. Ферланд — 1 (Саттер, Эдлер), 22:04 — 1:1. Пьетранджело — 3 (Сундквист), 22:47 — 2:1. Тарасенко — 2 (Шворц, Шенн), 23:34 — 3:1. Миллер — 4 (Мотт, Майерс), 33:22 — 3:2. Хорват — 1 (Петтерссон), 52:05 — 3:3Победный буллит: ЛейвоВратари: Биннингтон — ДемкоШтраф: 10-8Броски: 37 (11+13+11+2) — 32 (9+11+10+2)

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4 Б

«Калгари» — «Детройт» 5:1

«Калгари» разгромил «Детройт» со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). «Ред Уингз» проиграл третью встречу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Голы: Манджапане — 2 (Джиордано), 11:01 — 1:0. Линдхольм — 5 (бол., Ткачак, Монахэн), 29:45 — 2:0. Хелм — 3 (Манта, Чоловски), 30:13 — 2:1. Беннетт — 1 (Лучич), 43:29 — 3:1. Райан — 1, 44:57 — 4:1. Джиордано — 2 (бол., Монахэн, Райан), 48:47 — 5:1Вратари: Риттих — ХовардШтраф: 6-21Броски: 36 (10+7+19) — 28 (5+13+10)

«Калгари» — «Детройт» 5:1

«Аризона» — «Нэшвилл» 5:2

«Аризона» выиграла у «Нэшвилла» со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Нападающий Фил Кессел оформил дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Дворак — 3 (Шмолц ), 6:06 — 1:0. Кессел — 1 (бол., Келлер, Степан), 10:34 — 2:0. Фаббро — 2 (Террис, Эллис), 23:13 — 2:1. Чикран — 1 (бол., Шмолц , Голигоски), 34:27 — 3:1. Кессел — 2 (бол., Келлер, Степан), 45:43 — 4:1. Бонино — 3 (Эллис), 56:39 — 4:2. Седерберг — 1 (п.в., Круз), 57:10 — 5:2Вратари: Кюмпер — Сарос (56:45 — 57:10)Штраф: 8-14Броски: 32 (15+11+6) — 25 (3+11+11)

«Аризона» — «Нэшвилл» 5:2

«Вегас» — «Оттава» 3:2 Б

«Вегас» победил по буллитам «Оттаву» — 3:2.

Решающий буллит забросил нападающий «Голден Найтс» Джонатан Марчессо. «Сенаторз» потерпели пятое поражение в шести последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Оттава» — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Смит — 6 (Маршессо), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (К. Браун, Тирни), 5:12 — 1:1. Холден — 1 (бол., Стоун, Пачоретти), 13:32 — 2:1. Пажо — 2 (Эннис, К. Браун), 44:25 — 2:2Победный буллит: МаршессоВратари: Флери — НильссонШтраф: 13-11Броски: 54 (16+16+20+2) — 39 (13+11+10+5)

«Вегас» — «Оттава» 3:2 Б

«Лос-Анджелес» — «Баффало» 0:3

«Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Баффало» (0:3). Дубль в составе «Сэйбрз» оформил Кейси Миттельштад.

Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду 15 минут 56 секунд, нанес два броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «-2». «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Баффало» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Миттельштадт — 1 (Веси), 2:36 — 0:1. Шири — 3 (Миттельштадт, Далин), 5:20 — 0:2. Миттельштадт — 2 (бол., Ристолайнен, Миллер), 22:32 — 0:3Вратари: Кэмпбелл — ХаттонШтраф: 6-6Броски: 47 (11+17+19) — 24 (7+10+7)