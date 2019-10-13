ЦСКА одержал «сухую» победу над «Сочи»

Обе шайбы в составе армейцев забросил Кирилл Капризов (37:08 и 39:45), которому дважды ассистировал Линдей Вей.
Голкипер гостей Ларс Юханссон третью игру в сезоне отстоял «на ноль».
ЦСКА с 14 победами продолжает лидировать на Западе КХЛ. «Сочи» — предпоследний с 12 поражениями в 17 матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — ЦСКА — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Капризов — 11 (бол., Вей, Нестеров), 37:08 — 0:1. Капризов — 12 (Вей, Секач), 39:45 — 0:2Вратари: Налимов (58:19) — ЮханссонБроски: 20 (7+5+8) — 24 (6+8+10)Штраф: 10 — 8