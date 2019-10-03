«Амур» дома переиграл «Куньлунь»

Хабаровскийодержал победу над(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Гинек Зогорна (4-я минута), Владислав Ушенин (14) и Томаш Зогорна (46).

За китайский клуб отличились Тайлер Вон (15) и Кори Кейн (37).

Добавим, что в следующем матче «Амур» сыграет в гостях с «Сочи», а «Куньлунь» на выезде встретится с «Адмиралом».