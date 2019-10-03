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    «Амур» дома переиграл «Куньлунь»

    КХЛ Амур Куньлунь Ред Стар
    Хабаровский «Амур» одержал победу над «Куньлунем» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
    «Амур»

    В составе победителей шайбы забросили Гинек Зогорна (4-я минута), Владислав Ушенин (14) и Томаш Зогорна (46).

    За китайский клуб отличились Тайлер Вон (15) и Кори Кейн (37).

    Добавим, что в следующем матче «Амур» сыграет в гостях с «Сочи», а «Куньлунь» на выезде встретится с «Адмиралом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Г. Зогорна — 2 (Васильев, Файзуллин), 3:41 — 1:0. Вл. Ушенин — 4 (бол., Кондратьев, Вяч. Ушенин), 13:45 — 2:0. Вонг — 5 (Фу, Брюле), 14:39 — 2:1. Кейн — 1 (Челиос, Бартли), 36:07 — 2:2. Т. Зогорна — 2 (бол., Йордан, Файзуллин), 45:13 — 3:2Вратари: Аликин — Смит (58:17)Броски: 31 (17+6+8) — 28 (7+10+11)Штраф: 0 — 8
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