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    «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Куньлунем»

    КХЛ Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар
    Уфимский «Салават Юлаев» одержали волевую победу над «Куньлунем» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Теэму Хартикайнен (21), Никита Сошников (46) и Филип Ларсен (58).

    За китайский клуб заброшенными шайбами отличились Тайлер Вонг (21-я минута) и Адам Кракнелл (40).

    «Салават Юлаев» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе шесть очков занимает десятое место на «Востоке».

    В следующем матче «Салават Юлаев» дома примет «Авангард», а «Куньлунь» на выезде сыграет в против «Автомобилиста».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Вонг — 2 (Крэкнелл, Миллер), 20:08 — 0:1. Хартикайнен — 4 (Умарк), 20:46 — 1:1. Крэкнелл — 2 (Грубец), 39:43 — 1:2. Сошников — 5 (Баранов), 45:10 — 2:2. Ларсен — 1 (бол., Умарк), 57:21 — 3:2Вратари: Кареев (20:42 — 20:46Метсола, 40:00) — Грубец (58:42 — 59:46, 59:53)Броски: 29 (9+10+10) — 23 (4+9+10)Штраф: 8 — 16
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