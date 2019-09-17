«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Куньлунем»

Уфимскийодержали волевую победу над(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Теэму Хартикайнен (21), Никита Сошников (46) и Филип Ларсен (58).

За китайский клуб заброшенными шайбами отличились Тайлер Вонг (21-я минута) и Адам Кракнелл (40).

«Салават Юлаев» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе шесть очков занимает десятое место на «Востоке».

В следующем матче «Салават Юлаев» дома примет «Авангард», а «Куньлунь» на выезде сыграет в против «Автомобилиста».