«Адмирал» на своем льду взял верх над «Трактором»

дома обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Счет в матче был открыт на старте второго периода, отличился Кирилл Воронин. В середине отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. В составе «Адмирала» забил Мартин Бакош, в «Тракторе» точным броском отметился Лукаш Седлак.

«Адмирал» набрал четыре очка после трех игр. На счету «Трактора» пяти очков по итогам пяти встреч.