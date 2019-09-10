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    «Адмирал» на своем льду взял верх над «Трактором»

    КХЛ Адмирал Трактор
    «Адмирал» дома обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на старте второго периода, отличился Кирилл Воронин. В середине отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. В составе «Адмирала» забил Мартин Бакош, в «Тракторе» точным броском отметился Лукаш Седлак.

    «Адмирал» набрал четыре очка после трех игр. На счету «Трактора» пяти очков по итогам пяти встреч.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Вихарев — 1 (Глазачев, Воронин), 22:50 — 1:0. Бакош — 1 (Островский), 31:29 — 2:0. Седлак — 4 (Виртанен), 33:35 — 2:1Вратари: Олкинуора — Федотов (57:28 — 57:38, 57:54 — 58:11, 58:15)Штраф: 12-14Броски: 29 (8+12+9) — 31 (9+3+19)
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