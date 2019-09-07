«Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛпотерпел домашнее поражение от казанского— 3:6 (0:3 2:2, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (2-я минута), Кирилл Петров (4), Мэттью Фрэттин (4), Владимир Ткачев (21), Микаэль Викстранд (24) и Вячеслав Основин (60).

За «Сочи» отличились Никита Точицкий (22), Андрей Алтыбармакян (29) и Мальте Стрёмвалль (50).

Для «Сочи» поражение от казанцев стало первым в новом сезоне КХЛ. Ранее южане одерживали победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Динамо» из Минска (5:4).

Подопечные Дмитрия Квартальнова после трех туров регулярного чемпионата расположились на третьей строчке Восточной конференции.

Следующими соперниками «Ак Барса» и «Сочи» станут «Металлург» и «Локомотив» соответственно.