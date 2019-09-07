ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»
  • 22:49
    • Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
  • 22:20
    • Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс — победители US Open 2019 в миксте
  • 21:47
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:03
    • Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
  • 20:56
    • Англия разгромила Болгарию на «Уэмбли», Кейн забил три мяча
    Все новости спорта

    «Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи»

    КХЛ Ак Барс Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» — 3:6 (0:3 2:2, 1:1).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (2-я минута), Кирилл Петров (4), Мэттью Фрэттин (4), Владимир Ткачев (21), Микаэль Викстранд (24) и Вячеслав Основин (60).

    За «Сочи» отличились Никита Точицкий (22), Андрей Алтыбармакян (29) и Мальте Стрёмвалль (50).

    Для «Сочи» поражение от казанцев стало первым в новом сезоне КХЛ. Ранее южане одерживали победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Динамо» из Минска (5:4).

    Подопечные Дмитрия Квартальнова после трех туров регулярного чемпионата расположились на третьей строчке Восточной конференции.

    Следующими соперниками «Ак Барса» и «Сочи» станут «Металлург» и «Локомотив» соответственно.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:6 (0:3, 2:2, 1:1)
    Голы: Воронков — 1 (Петров), 1:42 — 0:1. Петров — 2 (Ар. Галимов), 3:06 — 0:2. Фрэттин — 1 (бол., Викстранд, Ожиганов), 3:58 — 0:3. Ткачев — 3 (Галиев), 21:00 — 0:4. Точицкий — 2 (Алтыбармакян), 21:44 — 1:4. Викстранд — 1 (Журавлев, Основин), 23:53 — 1:5. Алтыбармакян — 1, 28:04 — 2:5. Стремвалль — 1 (Коллинс, Крикунов), 49:04 — 3:5. Основин — 1 (п.в., Галиев), 59:51 — 3:6Вратари: Проскуряков (Шикин, 3:58, 58:49 — 59:51) — РейдеборнБроски: 21 (3+10+8) — 31 (13+9+9)Штраф: 10 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • Бьянка Андрееску — Серена Уильямс
  • 1.85
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли Серене родные стены?
  • Бьянка Андрееску — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Дойдут ли Хабиб и Порье до пятого раунда?
  • Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Найдет ли в себе силы немотивированный «Лос-Анджелес»?
  • «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Александр Головин и Артем Дзюба Футбол Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выездеОбзор СМИ после волевой победы сборной России над Шотландией 01:020
  • 17:19
    • Дабл-дабл Адетокунбо не спас Грецию от поражения в матче с США
  • 16:25
    • РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура
  • 16:12
    • «Салават Юлаев» нанес «Сибири» первое поражение в сезоне
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?«Красные дьяволы» неудачно стартовали в нынешнем сезоне Вчера в 16:160
  • Экспресс дня

  • Трио лидеров группы H одержат домашние победы
  • 3.84
    •
  • 22:35
    • Юношеская сборная России упустила победу над Словенией
  • 22:00
    • Турция сыграет с Сербией в финале ЧЕ по волейболу
  • 21:25
    • Сборная Исландии взяла верх над Молдавией
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября Вчера в 22:440
  • 13:20
    • Бартомеу верит в преданность Месси
  • 18:03
    • «Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ
  • 17:07
    • Сборная Литвы прекратила борьбу на чемпионате мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие