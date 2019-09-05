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    «Сибирь» разгромила «Адмирал»

    КХЛ Сибирь Адмирал
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над владивостокским «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    Дубль в составе хозяев оформил Егор Миловзоров, еще по разу отличились Илья Морозов, Юрки Йокипакка и Микаэль Руохомаа.

    Единственный гол гостей на счету Александра Угольникова.

    «Сибирь» одержала вторую победу подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Угольников — 1, 0:50 — 0:1. Миловзоров — 1 (Шаров), 6:03 — 1:1. Морозов — 1, 17:36 — 2:1. Йокипакка — 1 (Торченюк), 22:59 — 3:1. Руохомаа — 1, 40:30 — 4:1. Миловзоров — 2, 52:05 — 5:1Вратари: Сятери — ОлкинуораБроски: 31 (10+8+13) — 13 (5+7+1)Штраф: 8 — 8
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