«Сибирь» разгромила «Адмирал»

«Сибирь»
«Сибирь»
Дубль в составе хозяев оформил Егор Миловзоров, еще по разу отличились Илья Морозов, Юрки Йокипакка и Микаэль Руохомаа.
Единственный гол гостей на счету Александра Угольникова.
«Сибирь» одержала вторую победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Голы: Угольников — 1, 0:50 — 0:1. Миловзоров — 1 (Шаров), 6:03 — 1:1. Морозов — 1, 17:36 — 2:1. Йокипакка — 1 (Торченюк), 22:59 — 3:1. Руохомаа — 1, 40:30 — 4:1. Миловзоров — 2, 52:05 — 5:1Вратари: Сятери — ОлкинуораБроски: 31 (10+8+13) — 13 (5+7+1)Штраф: 8 — 8