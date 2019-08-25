СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова

Питерскийнанес поражение финскому(4:1) на турнире имени Николая Пучков в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев два гола на счету Романа Рукавишникова. Еще одну шайбу забросил Наиль Якупов. В конце матча Владимир Ткачев поразил пустые ворота.

Единственный гол «Йокерита» на счету Виктора Лева.

В следующем матче петербургский клуб встретится с «Авангардом», а «Йокерит» сыграет с «Сочи».