СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова

В составе хозяев два гола на счету Романа Рукавишникова. Еще одну шайбу забросил Наиль Якупов. В конце матча Владимир Ткачев поразил пустые ворота.
Единственный гол «Йокерита» на счету Виктора Лева.
В следующем матче петербургский клуб встретится с «Авангардом», а «Йокерит» сыграет с «Сочи».
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Рукавишников — 1 (Плотников, Ткачев), 3:46 — 1:0. Рукавишников — 2 (Барабанов, Рундблад), 21:30 — 2:0. Лев — 1 (Эронен, Иконен), 22:23 — 2:1. Якупов — 1 (Зуб, Кемппайнен), 43:42 — 3:1. Ткачев — 4 (п.в., Бывальцев), 59:49 — 4:1Вратари: Кочетков — Калныньш (57:06 — 59:49)Броски: 26 (6+13+7) — 25 (12+7+6)