«Ак Барс» победил «Локомотив» на Кубке ЛЖД

«Ак Барс»
«Ак Барс»
В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Артем Галимов (16-я минута), Патрис Кормье (29), Михаил Фисенко (45) и Микаэль Викстранд (57).
За ярославцев отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Ранее в рамках турнира «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (3:0) и «Автомобилист» (5:2), а «Локомотив» проиграл рижскому «Динамо» (1:3).
Кубок Латвийской железной дороги
«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Ландер — 1 (Крунвалль), 7:17 — 1:0. Ар. Галимов — 2 (Петров), 15:05 — 1:1. Кормье — 1 (бол., Викстранд, Ожиганов), 28:37 — 1:2. Санников — 1 (Кудрявцев), 29:03 — 2:2. Фисенко — 2 (бол., Ар. Галимов, Яруллин), 44:13 — 2:3. Викстранд — 1 (Фрэттин, Азеведо), 56:38 — 2:4Вратари: Коновалов (58:43 — 59:37) — РейдеборнБроски: 27 (14+4+9) — 41 (12+13+16)