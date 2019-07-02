«Адмирал» представил новый логотип клуба

Хоккеисты «Адмирала»
ХК «Адмирал»
«Обновленный логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях.
Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте», — говорится в заявлении пресс-службы «Адмирала».
Напомним, что прошлом сезоне КХЛ «Адмирал» занял предпоследнее 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Наш новый логотип 👉 https://t.co/TnXsjzTVLx— ХК Адмирал (@hcadmiral) 2 July 2019
Новая айдентика была разработана студией спортивного дизайна Quberten. Напомним, что управляющий партнер компании Михаил Антипин — автор первого логотипа клуба, «якоря». pic.twitter.com/7LGJ3Stibq