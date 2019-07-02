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    «Адмирал» представил новый логотип клуба

    КХЛ Адмирал
    Владивостокский «Адмирал» представил болельщикам обновленный логотип клуба. Новая айдентика была разработана студией спортивного дизайна Quberten.

    Хоккеисты «Адмирала»
    Хоккеисты «Адмирала»

    «Обновленный логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях.

    Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте», — говорится в заявлении пресс-службы «Адмирала».

    Напомним, что прошлом сезоне КХЛ «Адмирал» занял предпоследнее 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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