«Адмирал» представил новый логотип клуба

Владивостокскийпредставил болельщикам обновленный логотип клуба. Новая айдентика была разработана студией спортивного дизайна Quberten.

«Обновленный логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях.

Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте», — говорится в заявлении пресс-службы «Адмирала».

Напомним, что прошлом сезоне КХЛ «Адмирал» занял предпоследнее 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Наш новый логотип 👉 https://t.co/TnXsjzTVLx

Новая айдентика была разработана студией спортивного дизайна Quberten. Напомним, что управляющий партнер компании Михаил Антипин — автор первого логотипа клуба, «якоря». pic.twitter.com/7LGJ3Stibq — ХК Адмирал (@hcadmiral) 2 July 2019

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