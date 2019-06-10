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    ЦСКА пополнит россиянин из НХЛ

    ЦСКА КХЛ НХЛ
    Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о селекционной работе клуба.

    Игорь Есмантович
    Игорь Есмантович

    По словам руководителя, состав армейцев пополнит российский хоккеист из НХЛ, фамилию которого президент не стал называть.

    «У нас прошла селекционная работа. Мы о ней объявим немного позже — через несколько дней. И вы услышите имена. Работа закончена в полном объеме, на 100 процентов. Мы приобрели Секача, но есть еще ряд хоккеистов, которых ЦСКА смог сохранить.

    Скоро озвучим их имена. Кроме того, клуб вернул своего хоккеиста из НХЛ. Тоже не хотелось бы сейчас называть фамилию, так как его контракт действует до конца июня. Будем улучшать игру, станем работать еще больше и усердней, поскольку понимаем, что сохранить титул сложнее, чем его выиграть. Осознаем, где находимся и что с нами происходит. Дальше, засучив рукава, станем готовиться к следующему розыгрышу чемпионата КХЛ», — цитирует Есмантовича «Спорт-Экспресс». 0

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