НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка Стэнли

«Бостон» — «Сент-Луис» 1:2
«Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в пятом матче финала Кубка Стэнли.
Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
Гости вышли вперед на 21-й минуте, когда отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело.
На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон, удвоивший преимущество «Блюз».
«Брюинз» смогли ответить одной шайбой Джейка Дебраска, который забросил ее за шесть с половиной минут до финальной сирены.
«Сент-Луис» вышли вперед в серии — 3-2, находясь в шаге от завоевания Кубка Стэнли. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 10 июня.
Скандальный гол «Сент-Луиса»
Победную шайбу хоккеисты «Сент-Луиса» забросили в середине третьего периода, но эпизод стал скандальным.
Все дело в том, что за несколько мгновений до того, как Перрон отправил игровой снаряд в чужие ворота, нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак нарушил правила, сбив с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.
Несмотря на это, арбитры засчитали гол «Блюз», который и стал решающим.
Рекорд вратаря-новичка
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон одержал 15-ю победу в плей-офф, отразив 38 из 39 бросков, благодаря чему повторил рекорд лиги для вратарей-новичков.
Подобного результата ранее добивались лишь четыре хоккеиста: Патрик Руа из «Монреаля», Рон Хекстолл из «Филадельфии», Кэм Уорд из «Каролины» и Мэтт Мюррей из «Питтсбурга».
Голкипер «Бостона» Туукка Раск в пятом матче финальной серии отразил 19 бросков из 21. 0