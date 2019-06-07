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    НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка Стэнли

    Результат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня

    НХЛ Сент-Луис Блюз Бостон Брюинз
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    «Бостон» — «Сент-Луис» 1:2

    «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в пятом матче финала Кубка Стэнли.

    Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

    Гости вышли вперед на 21-й минуте, когда отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело.

    На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон, удвоивший преимущество «Блюз».

    «Брюинз» смогли ответить одной шайбой Джейка Дебраска, который забросил ее за шесть с половиной минут до финальной сирены.

    Кубок Стэнли. Финал. Пятый матч
    «Бостон» — «Сент-Луис» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: О`Райлли — 6 (Сэнфорд, Пьетранджело), 20:55 — 0:1. Перрон — 7 (О`Райлли, Бозак), 50:36 — 0:2. Дебраск — 4 (Краг), 53:32 — 1:2Вратари: Раск (58:57) — БиннингтонШтраф: 2 — 6Броски: 39 (17+8+14) — 21 (8+6+7)

    «Сент-Луис» вышли вперед в серии — 3-2, находясь в шаге от завоевания Кубка Стэнли. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 10 июня.

    Скандальный гол «Сент-Луиса»

    Победную шайбу хоккеисты «Сент-Луиса» забросили в середине третьего периода, но эпизод стал скандальным.

    Все дело в том, что за несколько мгновений до того, как Перрон отправил игровой снаряд в чужие ворота, нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак нарушил правила, сбив с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.

    Несмотря на это, арбитры засчитали гол «Блюз», который и стал решающим.

    Рекорд вратаря-новичка

    Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон одержал 15-ю победу в плей-офф, отразив 38 из 39 бросков, благодаря чему повторил рекорд лиги для вратарей-новичков.

    Подобного результата ранее добивались лишь четыре хоккеиста: Патрик Руа из «Монреаля», Рон Хекстолл из «Филадельфии», Кэм Уорд из «Каролины» и Мэтт Мюррей из «Питтсбурга».

    «Бостон» — «Сент-Луис»

    Голкипер «Бостона» Туукка Раск в пятом матче финальной серии отразил 19 бросков из 21. 0

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