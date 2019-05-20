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    Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе»

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз
    В пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Сент-Луис» выиграл у «Сан-Хосе» со счетом 5:0.

    «Сент-Луис»
    «Сент-Луис»

    В составе победителей отличились хет-трик оформил Джейден Шворц, еще по разу отличились Оскар Сундквист и Владимир Тарасенко, который реализовал буллит.

    Российский форвард также записал на свой счет две результативные передачи.

    Команда повела в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 22 мая. Хозяином будет «Сент-Луис».

    Кубок Стэнли. 1/2 финала. Пятый матч
    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Сундквист — 4, 5:50 — 0:1. Шворц — 10, 23:05 — 0:2. Тарасенко — 7 (буллит), 26:53 — 0:3. Шворц — 11 (бол., Перрон, Тарасенко), 42:19 — 0:4. Шворц — 12 (Тарасенко, Шенн), 56:02 — 0:5Вратари: Джонс — БиннингтонБроски: 21 (11+6+4) — 40 (4+20+16)Штраф: 36 — 6
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