Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе»

«Сент-Луис»
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В составе победителей отличились хет-трик оформил Джейден Шворц, еще по разу отличились Оскар Сундквист и Владимир Тарасенко, который реализовал буллит.
Российский форвард также записал на свой счет две результативные передачи.
Команда повела в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 22 мая. Хозяином будет «Сент-Луис».
Кубок Стэнли. 1/2 финала. Пятый матч
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Сундквист — 4, 5:50 — 0:1. Шворц — 10, 23:05 — 0:2. Тарасенко — 7 (буллит), 26:53 — 0:3. Шворц — 11 (бол., Перрон, Тарасенко), 42:19 — 0:4. Шворц — 12 (Тарасенко, Шенн), 56:02 — 0:5Вратари: Джонс — БиннингтонБроски: 21 (11+6+4) — 40 (4+20+16)Штраф: 36 — 6