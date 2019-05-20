Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе»

В пятом матче полуфинала плей-офф НХЛвыиграл усо счетом 5:0.

В составе победителей отличились хет-трик оформил Джейден Шворц, еще по разу отличились Оскар Сундквист и Владимир Тарасенко, который реализовал буллит.

Российский форвард также записал на свой счет две результативные передачи.

Команда повела в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 22 мая. Хозяином будет «Сент-Луис».