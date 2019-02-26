«Барыс» с победы начал серию с «Торпедо»

Астанинскийодержал домашнюю победу над нижегородским(4:1) в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Боченски (41-я, 56-я минуты), еще по разу отличились Андре Петерссон (39) и Мэттью Фрэттин (43).

Единственную шайбу гостей забросил Роберт Саболич (12).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Барыса». Следующий матч состоится 28 феврале и пройдет также на льду «Барыс Арены» в Астане.