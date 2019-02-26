«Барыс» с победы начал серию с «Торпедо»

В составе победителей дубль оформил Брэндон Боченски (41-я, 56-я минуты), еще по разу отличились Андре Петерссон (39) и Мэттью Фрэттин (43).
Единственную шайбу гостей забросил Роберт Саболич (12).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Барыса». Следующий матч состоится 28 феврале и пройдет также на льду «Барыс Арены» в Астане.
КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала
«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Саболич — 1 (бол.), 12:23 — 0:1. Петерссон — 1 (бол., Михайлис), 39:03 — 1:1. Боченски — 1 (бол., Бойд, Валк), 41:28 — 2:1. Фраттин — 1 (Валк, Боченски), 43:25 — 3:1. Боченски — 2 (Валк, Фраттин), 56:43 — 4:1Вратари: Карлссон — БрастБроски: 35 (11+11+13) — 19 (3+9+7)Штраф: 10 — 12