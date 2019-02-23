Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержали домашнюю победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей встречи хет-трик оформил Сэм Райнхарт (12-я, 45-я, 59-я минуты) и по разу отличились Джейсон Поминвиль (3) и Расмус Далин (39).

У гостей шайбы забросили Александр Овечкин (22) и Андре Бураковски (44).

Российский нападающий гостевой команды Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.

«Баффало» с 66 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Вашингтон» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 75 очков. 0