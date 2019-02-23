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    Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

    НХЛ Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержали домашнюю победу над «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 5:2.

    «Вашингтон» — «Баффало»
    «Вашингтон» — «Баффало»
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    В составе победителей встречи хет-трик оформил Сэм Райнхарт (12-я, 45-я, 59-я минуты) и по разу отличились Джейсон Поминвиль (3) и Расмус Далин (39).

    У гостей шайбы забросили Александр Овечкин (22) и Андре Бураковски (44).

    Российский нападающий гостевой команды Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.

    «Баффало» с 66 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Вашингтон» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 75 очков. 0

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