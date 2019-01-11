КХЛ. Победы «Магнитки» и «Салавата», ЦСКА против «Трактора»

«Сибирь» — «Северсталь» — 4:5
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» на домашнем льду уступила «Северстали» — 4:5.
К девятой минуте первого периода Владислав Кодола и Егор Бабенко сделали счет 2:0 в пользу «Северстали». На 12-й минуте Александр Логинов сократил разрыв до минимума. Второй период также остался за череповецким клубом. В составе «Северстали» отличились Вадим Кудако и Картер Эштон, на что новосибирская команда ответила шайбой Владимира Первушина.
В заключительной трети защитник «Сибири» Константин Климонтов впервые отличился в составе нового клуба, а спустя полторы минуты Дмитрий Саюстов восстановил равновесие. Однако перевести игру в овертайм «Сибири» не удалось — Игорь Гераськин принес победу гостям.
«Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, а «Северсталь» продлила победную серию до трех игр.
«Металлург» Мг — «Динамо» Мн — 4:3
Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Матч, который прошел в Магнитогорске, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Дублем у победителей отметился Николай Кулемин, а победную шайбу при счете 3:3 забросил Ииро Пакаринен.
«Металлург» одержал седьмую подряд победу и, набрав 66 очков, занимает четвертое место в Восточной конференции. «Динамо» (32 балла) располагается на десятой строчке на Западе.
«Салават Юлаев» — ХК «Сочи» — 5:4 ОТ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал «Сочи» и одержал победу в овертайме.
Встреча завершилась со счетом 5:4.
В составе победителей дубль оформил Захар Арзамасцев. Также заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов, который принес команде победу в овертайме.
У сочинцев отличились Юрки Йокипакка, Владислав Калетник, Эрик О`Делл и Шон Коллинс.
Таким образом, «Салават» набрал 60 очков и идет на шестом месте в Восточной конференции. ХК «Сочи» (50 очков) — седьмой на Западе.
«Торпедо» — «Автомобилист» — 3:2
«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
У победителей отличились нападающий Эндрю Кейлоф, защитник Артем Аляев и форвард Денис Паршин.
В составе клуба из Екатеринбурга дубль оформил нападающий Илья Крикунов.
«Торпедо» прервало серию из трех поражений кряду и занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. «Автомобилист» (75 баллов) лидирует.
«Ак Барс» — «Динамо» М
ЦСКА — «Трактор»