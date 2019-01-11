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    КХЛ. Победы «Магнитки» и «Салавата», ЦСКА против «Трактора»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 11 января

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    11 января проходят очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
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    «Сибирь» — «Северсталь» — 4:5

    В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» на домашнем льду уступила «Северстали» — 4:5.

    К девятой минуте первого периода Владислав Кодола и Егор Бабенко сделали счет 2:0 в пользу «Северстали». На 12-й минуте Александр Логинов сократил разрыв до минимума. Второй период также остался за череповецким клубом. В составе «Северстали» отличились Вадим Кудако и Картер Эштон, на что новосибирская команда ответила шайбой Владимира Первушина.

    В заключительной трети защитник «Сибири» Константин Климонтов впервые отличился в составе нового клуба, а спустя полторы минуты Дмитрий Саюстов восстановил равновесие. Однако перевести игру в овертайм «Сибири» не удалось — Игорь Гераськин принес победу гостям.

    «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, а «Северсталь» продлила победную серию до трех игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — «Северсталь» — 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
    Голы: 0:1 Кодола (Петунин, Марковин), 6.32; 0:2 Бабенко (Кудако, Эштон), 8.05; 1:2 Логинов (Принс, Пельтола), 11.33, ГБ; 1:3 Кудако (Бабенко), 24.03; 2:3 Первушин (Романцев), 27.44, ГМ; 2:4 Эштон (Кинрейд), 34.20; 3:4 Климонтов (Миловзоров, Саюстов), 54.56; 4:4 Саюстов, 56.22; 4:5 Гераськин (Трубачев, Вовченко), 57.16Вратари: Красиков — ФурхБроски: 47 — 60Штраф: 10 — 6

    «Металлург» Мг — «Динамо» Мн — 4:3

    Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Матч, который прошел в Магнитогорске, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

    Дублем у победителей отметился Николай Кулемин, а победную шайбу при счете 3:3 забросил Ииро Пакаринен.

    «Металлург» одержал седьмую подряд победу и, набрав 66 очков, занимает четвертое место в Восточной конференции. «Динамо» (32 балла) располагается на десятой строчке на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
    Голы: Лисовец — 5 (Степанов), 2:24 — 0:1. Кулемин — 12 (Мозякин, Эллисон), 3:14 — 1:1. Кулемин — 13 (бол.), 21:12 — 2:1. А. Костицын — 14 (Степанов), 38:32 — 2:2. Бут — 1 (Пулккинен), 39:51 — 2:3. Булирж — 6 (Любимов, Чибисов), 48:26 — 3:3. Пакаринен — 16 (Антипин, Расмуссен), 58:15 — 4:3Вратари: Кошечкин (Загидулин, 10:38, Кошечкин, 14:28, Загидулин, 40:00) — Карнаухов (59:22)Штраф: 4-6Броски: 32 (7+13+12) — 28 (13+8+7)

    «Салават Юлаев» — ХК «Сочи» — 5:4 ОТ

    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал «Сочи» и одержал победу в овертайме.

    Встреча завершилась со счетом 5:4.

    В составе победителей дубль оформил Захар Арзамасцев. Также заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов, который принес команде победу в овертайме.

    У сочинцев отличились Юрки Йокипакка, Владислав Калетник, Эрик О`Делл и Шон Коллинс.

    Таким образом, «Салават» набрал 60 очков и идет на шестом месте в Восточной конференции. ХК «Сочи» (50 очков) — седьмой на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)
    Голы: Хохряков — 9 (Бурдасов), 2:43 — 1:0. Арзамасцев — 6 (бол., Умарк), 15:42 — 2:0. Солодухин — 5 (Кадейкин), 34:58 — 3:0. Йокипакка — 8 (Росен), 38:27 — 3:1. Калетник — 4 (Д. Александров, Полунин), 41:59 — 3:2. Арзамасцев — 7 (бол., Бурдасов, Ткачев), 51:30 — 4:2. О`Делл — 18 (бол., Мосалев), 52:43 — 4:3. Коллинс — 6 (Рыков, Бакош), 53:06 — 4:4. Бурдасов — 18 (бол., Умарк), 64:32 — 5:4Вратари: Федотов — Барулин (38:09 — 38:27, 52:22 — 52:43)Штраф: 4-12Броски: 31 (11+11+5+4) — 31 (3+9+18+1)

    «Торпедо» — «Автомобилист» — 3:2

    «Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

    У победителей отличились нападающий Эндрю Кейлоф, защитник Артем Аляев и форвард Денис Паршин.

    В составе клуба из Екатеринбурга дубль оформил нападающий Илья Крикунов.

    «Торпедо» прервало серию из трех поражений кряду и занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. «Автомобилист» (75 баллов) лидирует.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
    Голы: рикунов — 7 (Кучерявенко, Казионов), 3:09 — 0:1. Кейлоф — 15 (Хольм), 45:02 — 1:1. Аляев — 3 (Ильин), 54:09 — 2:1. Паршин — 14 (Галузин, Жафяров), 58:34 — 3:1. Крикунов — 8 (Лямин), 59:58 — 3:2Вратари: Браст — КоваржШтраф: 4-10Броски: 49 (19+11+19) — 28 (10+8+10)

    «Ак Барс» — «Динамо» М

    ЦСКА — «Трактор»

    «Слован» — «Витязь»

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