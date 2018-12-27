«Адмирал» переиграл «Витязь»

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал. Хозяева льда одержали победу со счетом 4:2.

В первом периоде обе команды отличились по два раза: у «Адмирала» шайбы забросили Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, у «Витязя» — Геннадий Столяров и Борна Рендулич. В третьем периоде хозяева вышли вперед благодаря шайбе Василия Стрельцова, точку во встрече поставил гол Константина Глазачева.

«Адмирал», набрав 22 очка, располагается на последней строчке в Восточной конференции. «Витязь» (43 очка) занимает восьмое место в Западной конференции.