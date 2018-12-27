«Адмирал» переиграл «Витязь»

Игроки «Адмирала»
КХЛ
В первом периоде обе команды отличились по два раза: у «Адмирала» шайбы забросили Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, у «Витязя» — Геннадий Столяров и Борна Рендулич. В третьем периоде хозяева вышли вперед благодаря шайбе Василия Стрельцова, точку во встрече поставил гол Константина Глазачева.
«Адмирал», набрав 22 очка, располагается на последней строчке в Восточной конференции. «Витязь» (43 очка) занимает восьмое место в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Голы: Зайцев — 3 (Королев), 2:07 — 1:0. Столяров — 3 (бол., Семин, Аалтонен), 7:22 — 1:1. Воронин — 5 (бол., Вихарев, Дьяков), 16:57 — 2:1. Рендулич — 9 (Макеев, Швец-Роговой), 18:08 — 2:2. В. Стрельцов — 6 (А. Стрельцов, Захарчук), 44:08 — 3:2. Глазачев — 11 (бол., Вихарев, Мищенко), 54:22 — 4:2Вратари: Серебряков — Ортио (56:16 — 57:24)Штраф: 4 — 12Броски: 30 (10+12+8) — 30 (9+14+7)