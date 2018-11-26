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    «Магнитка» обыграла «Торпедо», Эллисон оформил дубль

    КХЛ Металлург Мг Торпедо
    Магнитогорский «Металлург» на своей площадке одержал победу над «Торпедо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» Мг
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    В составе победителей дубль оформил Мэтт Эллисон, еще по шайбе забросили Дэннис Расмуссен, Архип Неколенко и Ииро Пакаринен.

    За гостей отличились Никита Сетдиков, Владимир Галузин и Дамир Жафяров, на счету которого две шайбы.

    «Металлург» после 34 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. «Торпедо» после 32 игр идет на шестой строчке.

    В следующем матче «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Торпедо» отправится к «Ак Барсу».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
    Голы: Эллисон — 8 (Мозякин), 15:49 — 1:0. Сетдиков — 3 (Семин), 16:58 — 1:1. Расмуссен — 7 (бол., Мозякин, Эллисон), 21:46 — 2:1. Неколенко — 2 (Любимов), 35:52 — 3:1. Пакаринен — 10 (бол.), 36:52 — 4:1. Жафяров — 6 (Паршин), 37:42 — 4:2. Галузин — 8 (бол.), 47:38 — 4:3. Эллисон — 9 (бол., Мозякин, Кулемин), 52:10 — 5:3. Жафяров — 7 (Баранцев, Паршин), 55:02 — 5:4Вратари: Кошечкин — Галимов (Тихомиров, 40:00, 58:31)Броски: 28 (14+9+5) — 38 (10+11+17)Штраф: 12 — 6
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