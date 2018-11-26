«Магнитка» обыграла «Торпедо», Эллисон оформил дубль

Магнитогорскийна своей площадке одержал победу над(5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Мэтт Эллисон, еще по шайбе забросили Дэннис Расмуссен, Архип Неколенко и Ииро Пакаринен.

За гостей отличились Никита Сетдиков, Владимир Галузин и Дамир Жафяров, на счету которого две шайбы.

«Металлург» после 34 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. «Торпедо» после 32 игр идет на шестой строчке.

В следующем матче «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Торпедо» отправится к «Ак Барсу».