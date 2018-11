Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига выбрала трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели стал финский форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, забросивший 11 шайб в четырёх играх.

Во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (6:3) Лайне забил сразу пять голов, став первым обладателем подобного достижения с 2011 года.

Второй звездой недели признали вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флери. На его счету 3 победы (2 сухих) в 3 матчах, при коэффициенте надёжности 0,65.

Замкнул тройку лучших игроков недели российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. 25-летний россиянин набрал 9 (2+7) очков в 4 матчах.

