НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача Каменева

«Каролина» — «Нью-Джерси» 2:1

«Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

Счет открыл форвард хозяев Джастин Уильямс на 22-й секунде первого периода. Спустя 8 секунд Майкл Ферланд довел преимущество гостей до двух шайб.

На 7-й минуте Павел Заха одну шайбу отыграл. Во втором и в третьем игровых отрезках команды голами не отметились.

Одним из героев встречи стал голкипер «Харрикейнз» Кертис Макэлинни, совершивший 33 сэйва.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Голы: Уильямс — 2 (Стаал, Макгинн), 0:22 — 1:0. Ферланд — 10 (Терявяйнен, Хэмилтон), 0:30 — 2:0. Заха — 2 (Братт), 6:33 — 2:1Вратари: Макэлхинни — Шнайдер (58:50 — 59:55)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (13+5+7) — 34 (16+11+7)

«Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции (21 очко), а «Нью-Джерси» — 14-е (18 очков).

«Каролина» — «Нью-Джерси» 2:1

«Чикаго» — «Миннесота» 3:1

«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче нанес поражение «Миннесоте Уайлд» со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

По разу в составе победителей отличились Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад и Доминик Кагун. Патрик Кейн записал на свой счет две результативные передачи.

У «Уайлд» точный бросок на счету Зака Паризе.

Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд выполнил 39 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Миннесота» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: Тэйвз — 10 (бол., Кейн, Йокихарью), 8:26 — 1:0. Саад — 6 (Фортин, Форслинг), 17:29 — 2:0. Паризе — 9 (бол., Койву, Дамба), 27:56 — 2:1. Кахун — 2 (п.в., Тэйвз, Кейн), 59:01 — 3:1Вратари: Кроуфорд — Стэлок (57:50 — 59:01)Штраф: 6 — 6Броски: 28 (16+7+5) — 40 (11+15+14)

«Миннесота» занимает второе место в Западной конференции (26 очков), а «Чикаго» — девятое (21 очко).

«Чикаго» — «Миннесота» 3:1

«Анахайм» — «Колорадо» 3:4 ОТ

«Колорадо Эвеланш» на выезде переиграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0).

Первую шайбу на 5-й минуте забросил защитник хозяев Брэндон Монтур, на что «лавины» ответили голом в начале второго периода — отличился Свен Андригетто с передачи россиянина Владислава Каменева.

Через пару минут «Дакс» провели еще две результативные атаки — голы в активе Райана Гецлафа и Ондржея Каше.

Гостям вновь удалось восстановить равновесие благодаря результативным броскам Натана Маккиннона и Габриэля Ландескога.

Победу «Эвеланш» принес Микко Рантанен, реализовавший в овертайме большинство.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: Монтур — 2 (Оберг, Ритчи), 4:45 — 1:0. Андригетто — 2 (Немет, Каменев), 22:17 — 1:1. Гецлаф — 5 (бол., Хенрик, Монтур), 23:23 — 2:1. Каше — 1 (Монтур, Гецлаф), 24:34 — 3:1. Маккиннон — 13 (бол., Бэрри, Рантанен), 38:05 — 3:2. Маккиннон — 14 (Рантанен, Джонсон), 51:20 — 3:3. Рантанен — 8 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 64:58 — 3:4Вратари: Миллер — ГрубауэрШтраф: 4 — 6Броски: 33 (9+12+9+3) — 42 (11+17+11+3)

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает десятое место (21 очко), а «Колорадо» — шестое (24 очка).

«Анахайм» — «Колорадо» 3:4 ОТ

«Эдмонтон» — «Вегас» 3:6

«Вегас Голден Найтс» на выезде одержал уверенную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

В составе победителей Джонатан Маршессо набрал 3 (2+1) очка. По разу отличились Вильям Карлссон, Коди Икин, Макс Пачоретти и Райлли Смит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:6 (2:1, 0:3, 1:2) Голы: Макдэвид — 12 (Беннинг, Каджула), 0:52 — 1:0. Карлссон — 5 (Теодор, Смит), 12:57 — 1:1. Чейссон — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 16:33 — 2:1. Икин — 8 (мен.), 22:21 — 2:2. Пачоретти — 3 (Так, Теодор), 23:53 — 2:3. Маршессо — 9 (бол., Миллер, Смит), 24:33 — 2:4. Маршессо — 10 (Миллер, Карлссон), 40:34 — 2:5. Смит — 4 (Маршессо, Миллер), 43:04 — 2:6. Драйзайтль — 12 (Каджула), 43:44 — 3:6Вратари: Тэлбот — ФлериШтраф: 6 — 6Броски: 32 (10+10+12) — 31 (6+12+13)

У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид, Алекс Шьяссон и Леон Драйзайтль.

«Эдмонтон» — «Вегас» 3:6

«Вегас» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции (19 очков). «Эдмонтон» с таким же количеством баллов — 12-й. 0