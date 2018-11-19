НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача Каменева

«Каролина» — «Нью-Джерси» 2:1
«Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
Счет открыл форвард хозяев Джастин Уильямс на 22-й секунде первого периода. Спустя 8 секунд Майкл Ферланд довел преимущество гостей до двух шайб.
На 7-й минуте Павел Заха одну шайбу отыграл. Во втором и в третьем игровых отрезках команды голами не отметились.
Одним из героев встречи стал голкипер «Харрикейнз» Кертис Макэлинни, совершивший 33 сэйва.
«Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции (21 очко), а «Нью-Джерси» — 14-е (18 очков).
«Чикаго» — «Миннесота» 3:1
«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче нанес поражение «Миннесоте Уайлд» со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
По разу в составе победителей отличились Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад и Доминик Кагун. Патрик Кейн записал на свой счет две результативные передачи.
У «Уайлд» точный бросок на счету Зака Паризе.
Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд выполнил 39 сэйвов.
«Миннесота» занимает второе место в Западной конференции (26 очков), а «Чикаго» — девятое (21 очко).
«Анахайм» — «Колорадо» 3:4 ОТ
«Колорадо Эвеланш» на выезде переиграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0).
Первую шайбу на 5-й минуте забросил защитник хозяев Брэндон Монтур, на что «лавины» ответили голом в начале второго периода — отличился Свен Андригетто с передачи россиянина Владислава Каменева.
Через пару минут «Дакс» провели еще две результативные атаки — голы в активе Райана Гецлафа и Ондржея Каше.
Гостям вновь удалось восстановить равновесие благодаря результативным броскам Натана Маккиннона и Габриэля Ландескога.
Победу «Эвеланш» принес Микко Рантанен, реализовавший в овертайме большинство.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает десятое место (21 очко), а «Колорадо» — шестое (24 очка).
«Эдмонтон» — «Вегас» 3:6
«Вегас Голден Найтс» на выезде одержал уверенную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).
В составе победителей Джонатан Маршессо набрал 3 (2+1) очка. По разу отличились Вильям Карлссон, Коди Икин, Макс Пачоретти и Райлли Смит.
У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид, Алекс Шьяссон и Леон Драйзайтль.
«Вегас» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции (19 очков). «Эдмонтон» с таким же количеством баллов — 12-й. 0