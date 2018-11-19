ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача Каменева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Джерси Дэвилз Чикаго Блэкхоукс Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вегаса»НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача Каменева Милан Шкриниар18 игроков для топ-клубов АПЛ Алина ЗагитоваГран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
  • 09:17
    • Щенников прибыл в расположение сборной России
  • 09:04
    • Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 08:51
    • СМИ: Главный тренер «Енисея» задержан пьяным за рулем
  • 08:11
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, Леброн набрал 51 очко в Майами
  • 01:24
    • Дзюба: Я в сборной, я здоров и готов играть
  • 01:08
    • Испания в товарищеском матче одолела Боснию
  • 23:21
    • «Ювентус» нацелился на хавбека «Тоттенхэма»
    Все новости спорта
    Хоккеисты «Вегаса»
    Хоккеисты «Вегаса»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Каролина» — «Нью-Джерси» 2:1

    «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

    Счет открыл форвард хозяев Джастин Уильямс на 22-й секунде первого периода. Спустя 8 секунд Майкл Ферланд довел преимущество гостей до двух шайб.

    На 7-й минуте Павел Заха одну шайбу отыграл. Во втором и в третьем игровых отрезках команды голами не отметились.

  • «Даллас» обыграл «Айлендерс», Радулов набрал три очка
  • Читайте по теме

    • Одним из героев встречи стал голкипер «Харрикейнз» Кертис Макэлинни, совершивший 33 сэйва.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
    Голы: Уильямс — 2 (Стаал, Макгинн), 0:22 — 1:0. Ферланд — 10 (Терявяйнен, Хэмилтон), 0:30 — 2:0. Заха — 2 (Братт), 6:33 — 2:1Вратари: Макэлхинни — Шнайдер (58:50 — 59:55)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (13+5+7) — 34 (16+11+7)

    «Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции (21 очко), а «Нью-Джерси» — 14-е (18 очков).

    «Каролина» — «Нью-Джерси» 2:1

    «Чикаго» — «Миннесота» 3:1

    «Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче нанес поражение «Миннесоте Уайлд» со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

    По разу в составе победителей отличились Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад и Доминик Кагун. Патрик Кейн записал на свой счет две результативные передачи.

    У «Уайлд» точный бросок на счету Зака Паризе.

    Голкипер «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд выполнил 39 сэйвов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Миннесота» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Тэйвз — 10 (бол., Кейн, Йокихарью), 8:26 — 1:0. Саад — 6 (Фортин, Форслинг), 17:29 — 2:0. Паризе — 9 (бол., Койву, Дамба), 27:56 — 2:1. Кахун — 2 (п.в., Тэйвз, Кейн), 59:01 — 3:1Вратари: Кроуфорд — Стэлок (57:50 — 59:01)Штраф: 6 — 6Броски: 28 (16+7+5) — 40 (11+15+14)

    «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции (26 очков), а «Чикаго» — девятое (21 очко).

    «Чикаго» — «Миннесота» 3:1

    «Анахайм» — «Колорадо» 3:4 ОТ

    «Колорадо Эвеланш» на выезде переиграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0).

    Первую шайбу на 5-й минуте забросил защитник хозяев Брэндон Монтур, на что «лавины» ответили голом в начале второго периода — отличился Свен Андригетто с передачи россиянина Владислава Каменева.

    Через пару минут «Дакс» провели еще две результативные атаки — голы в активе Райана Гецлафа и Ондржея Каше.

    Гостям вновь удалось восстановить равновесие благодаря результативным броскам Натана Маккиннона и Габриэля Ландескога.

    Победу «Эвеланш» принес Микко Рантанен, реализовавший в овертайме большинство.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Монтур — 2 (Оберг, Ритчи), 4:45 — 1:0. Андригетто — 2 (Немет, Каменев), 22:17 — 1:1. Гецлаф — 5 (бол., Хенрик, Монтур), 23:23 — 2:1. Каше — 1 (Монтур, Гецлаф), 24:34 — 3:1. Маккиннон — 13 (бол., Бэрри, Рантанен), 38:05 — 3:2. Маккиннон — 14 (Рантанен, Джонсон), 51:20 — 3:3. Рантанен — 8 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 64:58 — 3:4Вратари: Миллер — ГрубауэрШтраф: 4 — 6Броски: 33 (9+12+9+3) — 42 (11+17+11+3)

    В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает десятое место (21 очко), а «Колорадо» — шестое (24 очка).

    «Анахайм» — «Колорадо» 3:4 ОТ

    «Эдмонтон» — «Вегас» 3:6

    «Вегас Голден Найтс» на выезде одержал уверенную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

    В составе победителей Джонатан Маршессо набрал 3 (2+1) очка. По разу отличились Вильям Карлссон, Коди Икин, Макс Пачоретти и Райлли Смит.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)
    Голы: Макдэвид — 12 (Беннинг, Каджула), 0:52 — 1:0. Карлссон — 5 (Теодор, Смит), 12:57 — 1:1. Чейссон — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 16:33 — 2:1. Икин — 8 (мен.), 22:21 — 2:2. Пачоретти — 3 (Так, Теодор), 23:53 — 2:3. Маршессо — 9 (бол., Миллер, Смит), 24:33 — 2:4. Маршессо — 10 (Миллер, Карлссон), 40:34 — 2:5. Смит — 4 (Маршессо, Миллер), 43:04 — 2:6. Драйзайтль — 12 (Каджула), 43:44 — 3:6Вратари: Тэлбот — ФлериШтраф: 6 — 6Броски: 32 (10+10+12) — 31 (6+12+13)

    У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид, Алекс Шьяссон и Леон Драйзайтль.

    «Эдмонтон» — «Вегас» 3:6

    «Вегас» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции (19 очков). «Эдмонтон» с таким же количеством баллов — 12-й. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Монреаль» — «Вашингтон»
  • 1.85
  • Завтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
  • Окольцованный Роналду
    • 22:10 16/11/2018     Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     «Барселоне» не помогло возвращение Месси
  • Оборона тянет «Барселону» вниз
    • 00:25 13/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    СКА — «Металлург» Мг Хоккей КХЛ. «Салават» выиграл у «Барыса», СКА одолел «Магнитку»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 ноября Вчера в 19:410
  • 22:58
    • Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP
  • 11:16
    • Влашич назвал переход в ЦСКА своим лучшим решением
  • 11:01
    • Дзюба рад видеть Ари в сборной России
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 09:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 10:48
    • Акинфеев пока не думает о тренерской работе
  • 10:35
    • В ГИБДД подтвердили задержание Аленичева
  • 10:22
    • Бекао планирует надолго остаться в ЦСКА
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция Вчера в 01:320
  • 22:42
    • «Реал» заинтересован в трансфере Кавани
  • 21:18
    • Брайан и Сок выиграли Итоговый турнир ATP
  • 19:22
    • СКА в Петербурге одолел «Магнитку»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие