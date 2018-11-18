«Даллас» обыграл «Айлендерс», Радулов набрал три очка

В матче регулярного чемпионата НХЛна выезде обыгралисо счетом 6:2.

В составе победителей дубли оформили Александр Радулов (47-я, 49-я минуты) и Эса Линделль (22, 27), еще по разу отличились Роопе Хинц (24) и Тайлер Сегин (34).

За хозяев льда голами отметились Антони Бовиллье (3) и Скотт Мейфилд (40).

Российский нападающий «звезд» Александр Радулов провел на льду 16 минут 31 секунду, записал на свой счет, помимо двух шайб, одну результативную передачу и был признан первой звездой встречи.

«Даллас» с 24 очками поднялся на пятое место в Западной конференции, а «Айлендерс» расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 22 очка.