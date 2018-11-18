«Даллас» обыграл «Айлендерс», Радулов набрал три очка

«Даллас»
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В составе победителей дубли оформили Александр Радулов (47-я, 49-я минуты) и Эса Линделль (22, 27), еще по разу отличились Роопе Хинц (24) и Тайлер Сегин (34).
За хозяев льда голами отметились Антони Бовиллье (3) и Скотт Мейфилд (40).
Российский нападающий «звезд» Александр Радулов провел на льду 16 минут 31 секунду, записал на свой счет, помимо двух шайб, одну результативную передачу и был признан первой звездой встречи.
«Даллас» с 24 очками поднялся на пятое место в Западной конференции, а «Айлендерс» расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 22 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)
Голы: Бовилье — 5 (Комаров, Пулок), 3:36 — 1:0. Линделл — 2 (Сегин, Бенн), 22:09 — 1:1. Хинтс — 1 (Спецца), 24:40 — 1:2. Линделл — 3 (Хонка, Дикинсон), 27:08 — 1:3. Сегин — 6 (Радулов, Бенн), 34:07 — 1:4. Мэйфилд — 3 (Барзал), 40:24 — 2:4. Радулов — 7 (Байрейтер, Спецца), 47:35 — 2:5. Радулов — 8 (Бенн, Сегин), 49:16 — 2:6Вратари: Грайсс (Ленер, 27:08) — БишопБроски: 39 (13+15+11) — 33 (13+11+9)Штраф: 6 — 4