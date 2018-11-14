СКА разгромил «Адмирал», Прохоркин набрал пять очков

Питерскийразгромил(8:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей хет-трик оформил Николай Прохоркин (29-я, 49-я и 58-я минуты), еще по разу отличились Давид Рунблад (26), Ярно Коскиранта (38), Илья Каблуков (40), Максим Карпов (43) и Андрей Кузьменко (59)

У гостей обе шайбы забросил Константин Глазачев (7, 42).

За армейцев три результативные передачи на свой счет записал Никита Гусев, по две — Карпов и Прохоркин.

СКА с 43 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Адмирал» расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 14 очков. Для дальневосточной команды это поражение стало шестым кряду.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 16 ноября примут «Трактор», а команда Сергея Светлова в тот же день на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». 0