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    СКА разгромил «Адмирал», Прохоркин набрал пять очков

    КХЛ СКА Адмирал
    Питерский СКА разгромил «Адмиралом» (8:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей хет-трик оформил Николай Прохоркин (29-я, 49-я и 58-я минуты), еще по разу отличились Давид Рунблад (26), Ярно Коскиранта (38), Илья Каблуков (40), Максим Карпов (43) и Андрей Кузьменко (59)

    У гостей обе шайбы забросил Константин Глазачев (7, 42).

    За армейцев три результативные передачи на свой счет записал Никита Гусев, по две — Карпов и Прохоркин.

    СКА с 43 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Адмирал» расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 14 очков. Для дальневосточной команды это поражение стало шестым кряду.

    В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 16 ноября примут «Трактор», а команда Сергея Светлова в тот же день на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». 0

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