Три очка Секача помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0).

В первом периоде единственный точный бросок у хозяев нанес Карел Кубат.

Гости на это ответили дублем Иржи Секача и голами Рафаэля Батыршина, Роба Клинкхаммера и Артема Лукоянова. Также в активе Секача результативная передача.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3) Голы: Кубат — 2 (Мерескин), 5:30 — 1:0. Секач — 8 (бол., Ландер, Постма), 20:37 — 1:1. Батыршин — 3 (Ландер, Секач), 38:08 — 1:2. Клинкхаммер — 10 (Постма, Педан), 47:41 — 1:3. Лукоянов — 3 (Потапов), 56:49 — 1:4. Секач — 9 (Ландер, Азеведо), 59:12 — 1:5Вратари: Серебряков — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 0Броски: 17 (4+7+6) — 40 (10+14+16)

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место (34 очка), а «Адмирал» — 12-е (13 очков). 0