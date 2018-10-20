«Колорадо» обыграл «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛна домашнем льду уступилисо счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Габриэль Ландескуг, еще раз отличился Натан Маккиннон, который также записал на свой счет две голевые передачи.

За хозяев льда голом отметился Майкл Ферленд.

Российский защитник гостевой команды Никита Задоров провел на льду чуть больше 15 минут и отметился результативной передачей.

«Колорадо» с 12 очками поднялся на второе место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на пятой строчке на Востоке, имея в активе девять очков.