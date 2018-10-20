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    «Колорадо» обыграл «Каролину»

    НХЛ Каролина Харрикейнз Колорадо Эвеланш
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнс» на домашнем льду уступили «Колорадо Эвеланш» со счетом 1:3.

    «Колорадо»
    «Колорадо»
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    В составе победителей дубль оформил Габриэль Ландескуг, еще раз отличился Натан Маккиннон, который также записал на свой счет две голевые передачи.

    За хозяев льда голом отметился Майкл Ферленд.

    Российский защитник гостевой команды Никита Задоров провел на льду чуть больше 15 минут и отметился результативной передачей.

    «Колорадо» с 12 очками поднялся на второе место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на пятой строчке на Востоке, имея в активе девять очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Ландескуг — 6 (Маккиннон), 16:49 — 0:1. Ландескуг — 7 (бол., Маккиннон, Бэрри), 29:13 — 0:2. Маккиннон — 8 (Задоров), 56:51 — 0:3. Ферланд — 5 (Ахо, Терявяйнен), 57:27 — 1:3Вратари: Макэлхинни (57:34) — ГрубауэрБроски: 43 (11+16+16) — 22 (7+9+6)Штраф: 15 — 17
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