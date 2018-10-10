«Йокерит» разгромил «Витязь» в Хельсинки

Хоккеисты «Йокерит»
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У победителей встречи голами отметились Ессе Йоэнсуу, Брайан О’Нилл, Йон Норман и Мика Ниеми, а у гостей единственную шайбу забросил Денис Кокарев.
«Йокерит» с 24 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 15 очков.
Финны 13 октября на выезде встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Витязь» 16 октября примет череповецкую «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Йоэнсуу — 7 (О`Нилл, Й.Б. Йенсен), 23:32 — 1:0. Кокарев — 2 (Комаров, Швец-Роговой), 29:24 — 1:1. О`Нилл — 3 (Грант, Йоэнсуу), 41:55 — 2:1. Норман — 7 (бол., Грант, Н. Йенсен), 58:48 — 3:1. Ниеми — 4 (мен.), 59:17 — 4:1Вратари: Калныньш — Ортио (59:08 — 59:17)Штрафы: 6-8Броски: 30 (8+15+7) — 19 (4+6+9)