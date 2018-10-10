«Йокерит» разгромил «Витязь» в Хельсинки

Финскийна своем льду нанес поражение подмосковномув очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

У победителей встречи голами отметились Ессе Йоэнсуу, Брайан О’Нилл, Йон Норман и Мика Ниеми, а у гостей единственную шайбу забросил Денис Кокарев.

«Йокерит» с 24 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 15 очков.

Финны 13 октября на выезде встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Витязь» 16 октября примет череповецкую «Северсталь».