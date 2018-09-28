«Торпедо» в овертайме дожало «Куньлунь»

Нижегородскоеодержало победу над(3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Эндрю Кэлоф, Дмитрий Сёмин и Денис Паршин. За «драконов» шайбы забросили Тейлор Бек и Мартен Сен-Пьер.

Обе команды провели 11-е матчи в нынешнем регулярном чемпионате. У дружины Дэвида Немировски 16 очков, у коллектива Юсси Таполы — 10 баллов.