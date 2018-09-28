«Торпедо» в овертайме дожало «Куньлунь»

«Торпедо»
«Торпедо»
В составе победителей отличились Эндрю Кэлоф, Дмитрий Сёмин и Денис Паршин. За «драконов» шайбы забросили Тейлор Бек и Мартен Сен-Пьер.
Обе команды провели 11-е матчи в нынешнем регулярном чемпионате. У дружины Дэвида Немировски 16 очков, у коллектива Юсси Таполы — 10 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Кейлоф — 6 (Семин, Жафяров), 23:58 — 1:0. Бек — 5, 35:20 — 1:1. Сан-Пьер — 1 (бол., Граньяни), 52:47 — 1:2. Семин — 1 (Веряев), 56:57 — 2:2. Паршин — 4 (Галузин), 60:15 — 3:2Вратари: Костин — ЛазушинБроски: 28 (6+9+12+1) — 37 (10+14+13+0)Штраф: 26 — 54