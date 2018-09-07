«Торпедо» победило «Витязь» в матче КХЛ

«Торпедо» — «Витязь»
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В составе победителей дублем отметился Михаил Варнаков, еще по шайбе забросили Владимир Галузин и Филип Хольм. Единственный гол гостей забил Миро Аалтонен.
«Торпедо» одержало третью победу кряду и с шестью очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Витязь» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе четыре очка.
В следующем матче нижегородцы 9 сентября примут «Барыс», а подопечные Валерия Белова на следующий день сыграют со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Аалтонен — 1 (Гривик), 19:51 — 0:1. Варнаков — 1 (бол., Галузин, Паршин), 24:18 — 1:1. Варнаков — 2 (бол., Баранцев), 34:30 — 2:1. Галузин — 2 (Варнаков), 45:18 — 3:1. Хольм — 1 (Ураков, Веряев), 54:09 — 4:1Вратари: Галимов — СамоновШтрафы: 10-14Броски: 34 (8+15+11) — 34 (12+12+10)