«Торпедо» победило «Витязь» в матче КХЛ

Нижегородскоеобыграло подольскийв матче регулярного сезона КХЛ со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

В составе победителей дублем отметился Михаил Варнаков, еще по шайбе забросили Владимир Галузин и Филип Хольм. Единственный гол гостей забил Миро Аалтонен.

«Торпедо» одержало третью победу кряду и с шестью очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Витязь» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе четыре очка.

В следующем матче нижегородцы 9 сентября примут «Барыс», а подопечные Валерия Белова на следующий день сыграют со «Спартаком».