«Локомотив» подписал экс-нападающего «Сибири»

Нападающийподписал контракт с ярославским

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение рассчитано на три года.

Ранее 27-летний Санников расторг контракт с «Сибирью», за которую выступал на протяжении предыдущей карьеры.

В прошлом сезоне нападающий провел в регулярном чемпионате КХЛ 50 матчей, в которых набрал 26 (10+16 очков). Всего в КХЛ на его счету 152 (59+93) очка в 486 играх.

Отметим, что в составе «Сибири» Санников становился бронзовым призером КХЛ в сезоне-2014/15, а в составе сборной России выигрывал «бронзу» чемпионата мира-2016.