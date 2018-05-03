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    «Локомотив» подписал экс-нападающего «Сибири»

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    Степан Санников
    На фото:Степан Санников
    Нападающий Степан Санников подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

    Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

    Соглашение рассчитано на три года.

    Ранее 27-летний Санников расторг контракт с «Сибирью», за которую выступал на протяжении предыдущей карьеры.

    В прошлом сезоне нападающий провел в регулярном чемпионате КХЛ 50 матчей, в которых набрал 26 (10+16 очков). Всего в КХЛ на его счету 152 (59+93) очка в 486 играх.

    Отметим, что в составе «Сибири» Санников становился бронзовым призером КХЛ в сезоне-2014/15, а в составе сборной России выигрывал «бронзу» чемпионата мира-2016.

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