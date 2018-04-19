НХЛ. Дубль Кучерова, два очка Малкина

«Филадельфия» — «Питтсбург» 0:5
«Питтсбург» нанес поражение «Филадельфии» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили российский форвард Евгений Малкин (5-я минута), отметившийся также результативной передачей, Фил Кессел (15), Кристофер Летанг (29), Сидни Кросби (31) и Райли Шиэн (56).
Кросби, также отдавший одну передачу, стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ. На его счету стало 173 очка (62 шайбы + 111 передач) в 152 матчах плей-офф. Прежнее достижение принадлежало Марио Лемье, набравшего за карьеру 172 очка (76+96) в 107 встречах.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов за 23 минуты на льду нанес 2 броска, провел 6 силовых приемов и заработал «-2» за полезность.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Пингвинз». Пятый матч состоится 20 апреля в Питтсбурге.
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:3
«Тампа-Бэй» одержала победу над «Нью-Джерси» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Никита Кучеров (16-я и 59-я минуты), сделавший также результативную передачу, еще один гол на счету Джей Ти Миллера (12). У проигравших отличился Кайл Палмьери (9).
Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков и стал первой звездой матча. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 9 минут 41 секунду и нанес 1 бросок.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «молний». Пятая игра состоится 21 апреля в Тампе.
«Колорадо» — «Нэшвилл» 2:3
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» и повел в серии 3-1 — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).
Победу «хищникам» принесли Филип Форсберг (16-я минута), Колтон Сиссонс (28) и Крэйг Смит (32). У проигравших отличились Габриэль Ландеског (46) и Александр Керфут (52).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу. Алексей Емелин из «Нэшвилла» провел на льду 11 минут 24 секунды и не отметился результативными действиями.
Пятый матч серии пройдет 20 апреля на льду «Предаторз».
«Сан-Хосе» — «Анахайм» 2:1
«Сан-Хосе» одержал четвертую победу над «Анахаймом» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
У «Шаркс» шайбы забросили Маркус Серенсен (6-я минута) и Томаш Гертл (50). В составе «Дакс» отличился Эндрю Кольяно (48).
«Акулы» выиграли серию 4-0 и вышли в 1/2 финала Западной конференции, где сыграют с «Вегасом».