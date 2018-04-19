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    НХЛ. Дубль Кучерова, два очка Малкина

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 19 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Анахайм Дакс
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    «Тампа-Бэй» одержала третью победу над «Нью-Джерси»
    «Тампа-Бэй» одержала третью победу над «Нью-Джерси»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    «Сан-Хосе» стал вторым четвертьфиналистом Кубка Стэнли.

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 0:5

    «Питтсбург» нанес поражение «Филадельфии» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

    Шайбы забросили российский форвард Евгений Малкин (5-я минута), отметившийся также результативной передачей, Фил Кессел (15), Кристофер Летанг (29), Сидни Кросби (31) и Райли Шиэн (56).

    Кросби, также отдавший одну передачу, стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ. На его счету стало 173 очка (62 шайбы + 111 передач) в 152 матчах плей-офф. Прежнее достижение принадлежало Марио Лемье, набравшего за карьеру 172 очка (76+96) в 107 встречах.

    Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов за 23 минуты на льду нанес 2 броска, провел 6 силовых приемов и заработал «-2» за полезность.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Пингвинз». Пятый матч состоится 20 апреля в Питтсбурге.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
    Голы: 0:1 – Малкин (Кросби, Кессел) – 04:33 (5x4), 0:2 – Кессел (Малкин) – 14:37 (5x5), 0:3 – Летанг (Гюнцель) – 28:04 (5x5), 0:4 – Кросби (Гюнцель, Симон) – 30:56 (5x5), 0:5 – Шиэн (Мяяття, Астон-Риз) – 55:46 (5x5)Вратари: Эллиотт (Нойвирт, 28:04) — Мюррей.Штраф: 8 — 8.Броски: 26 (10+7+9) — 30 (11+11+8).
    «Филадельфия» — «Питтсбург» 0:5

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:3

    «Тампа-Бэй» одержала победу над «Нью-Джерси» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

    В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Никита Кучеров (16-я и 59-я минуты), сделавший также результативную передачу, еще один гол на счету Джей Ти Миллера (12). У проигравших отличился Кайл Палмьери (9).

    Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков и стал первой звездой матча. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 9 минут 41 секунду и нанес 1 бросок.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «молний». Пятая игра состоится 21 апреля в Тампе.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
    «Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Палмьери (Батчер, Холл) – 08:23 (5x3), 1:1 – Миллер (Кучеров, Стэмкос) – 11:30 (5x5), 1:2 – Кучеров (Коберн, Миллер) – 15:02, 1:3 – Кучеров (Миллер) – 58:52 (en)Вратари: Шнайдер (58:46 — 58:52, 59:31) — Василевский.Штраф: 12 — 14.Броски: 28 (13+5+10) — 37 (12+12+13).
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:3

    «Колорадо» — «Нэшвилл» 2:3

    «Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» и повел в серии 3-1 — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

    Победу «хищникам» принесли Филип Форсберг (16-я минута), Колтон Сиссонс (28) и Крэйг Смит (32). У проигравших отличились Габриэль Ландеског (46) и Александр Керфут (52).

    Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу. Алексей Емелин из «Нэшвилла» провел на льду 11 минут 24 секунды и не отметился результативными действиями.

    Пятый матч серии пройдет 20 апреля на льду «Предаторз».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
    «Колорадо» – «Нэшвилл» – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
    Голы: 0:1 – Форсберг (Джохансен, Экхольм) – 15:33 (5x5), 0:2 – Сиссонс (Форсберг, Экхольм) – 27:18 (5x5), 0:3 – Смит (Уотсон) – 31:49 (5x5), 1:3 – Ландеског (Джост, Бэрри) – 45:20 (5x3), 2:3 – Керфут (Ньето, Задоров) – 51:01 (5x5)Вратари: Бернье (Хэммонд, 40:00) – Ринне.Штраф: 10 – 14.Броски: 33 (8+14+11) – 34 (15+11+8).

    «Сан-Хосе» — «Анахайм» 2:1

    «Сан-Хосе» одержал четвертую победу над «Анахаймом» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

    У «Шаркс» шайбы забросили Маркус Серенсен (6-я минута) и Томаш Гертл (50). В составе «Дакс» отличился Эндрю Кольяно (48).

    «Акулы» выиграли серию 4-0 и вышли в 1/2 финала Западной конференции, где сыграют с «Вегасом».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
    «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: 1:0 – Сёренсен (Бёрнс, Карлссон) – 05:43 (5x5), 1:1 – Кольяно (Кеслер, Сильверберг) – 47:53 (5x5), 2:1 – Гертл (Власич) – 49:09 (5x5)Вратари: Джонс — Гибсон (58:16 — 58:59, 59:04).Штраф: 8 — 6.Броски: 24 (9+6+9) — 31 (10+14+7).
    Атаку «Филадельфии» должно прорвать в пятом матче серии с «Питтсбургом»«Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
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