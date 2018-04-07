Олимпийская сборная России проиграла Германии в матче Еврочелленджа

провела повторный матч в рамках Еврочелленджа с командойи уступила в овертайме со счётом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).

Отметим, что подопечные Олега Браташа по ходу встречи вели — 3:1.

В составе российской команнды команды заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Николай Демидов.

Это был второй матч между командами за два дня. Вчера, 6 апреля, сборная России одержала победу со счётом 4:1.