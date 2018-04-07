Олимпийская сборная России проиграла Германии в матче Еврочелленджа

Отметим, что подопечные Олега Браташа по ходу встречи вели — 3:1.
В составе российской команнды команды заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Николай Демидов.
Это был второй матч между командами за два дня. Вчера, 6 апреля, сборная России одержала победу со счётом 4:1.
Еврочеллендж
Россия – Германия – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).
Голы: 1:0 Хохлачев (Кагарлицкий, Семенов, 3.41, б.), 1:1 Михаэлис (Бендер, Новак, 7.23), 2:1 Дергачев (Лещенко, Провольнов, 20.51, б.), 3:1 Демидов (Бывальцев, Верещагин, 38.58), 3:2 Сеземски (Шмольз, 45.38), 3:3 Каммерер (Вагнер, 50.12), 3:4 Эбнер (63.08)Вратари: Бочаров – Штральмайер.Штраф: 6 – 14.