ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Олимпийская сборная России проиграла Германии в матче Еврочелленджа

    Сборная России Сборная Германии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Россия — Германия
    На фото:Россия — Германия
    Олимпийская сборная России провела повторный матч в рамках Еврочелленджа с командой Германии и уступила в овертайме со счётом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).

    Отметим, что подопечные Олега Браташа по ходу встречи вели — 3:1.

    В составе российской команнды команды заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Николай Демидов.

    Это был второй матч между командами за два дня. Вчера, 6 апреля, сборная России одержала победу со счётом 4:1.

    Еврочеллендж
    Россия – Германия – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).
    Голы: 1:0 Хохлачев (Кагарлицкий, Семенов, 3.41, б.), 1:1 Михаэлис (Бендер, Новак, 7.23), 2:1 Дергачев (Лещенко, Провольнов, 20.51, б.), 3:1 Демидов (Бывальцев, Верещагин, 38.58), 3:2 Сеземски (Шмольз, 45.38), 3:3 Каммерер (Вагнер, 50.12), 3:4 Эбнер (63.08)Вратари: Бочаров – Штральмайер.Штраф: 6 – 14.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 06/04
    • Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа
  • 29/03
    • ФХР объявила состав сборной России на матч Еврочелленджа с Германией
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Нагельсманн победит во Франкфурте
  • «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 8 апреля
  • 3,00
    •
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 12:04
    • Будущее главного тренера «Вашингтона» прояснится после плей-офф
  • 10:46
    • СМИ: 14 человек погибло в результате ДТП с молодежной хоккейной командой
  • Выйдет ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина в шестом матче серии?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 апреля
    • 1,81Завтра в 17:00
  • 10:33
    • Кучеров: Не каждый сезон набираешь сто очков
  • Перебросали, но проиграли. СКА может сложить чемпионские полномочия
  • СМИ – о поражении СКА от ЦСКА в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ
    • 10:01
  • 09:44
    • Лидер «Тампы» получил травму, но восстановится к плей-офф
  • 09:32
    • «Аризона» переподписала голкипера
  • НХЛ. «Сент-Луис» опередил «Колорадо», Кучеров набрал 100-е очко в сезоне
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
    • 08:25
  • 23:16
    • Знарок: Все нормально, готовимся к следующей игре
  • 06/04
    • ЦСКА минимально обыграл СКА и повел в серии
  • 06/04
    • Россия разгромила Германию в рамках Еврочелленджа
  • 06/04
    • Ореховский остался в тренерском штабе «Сочи»
  • «Коламбус» сделает ставку на оборону в игре с «Нэшвиллом»
  • «Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    • 2,06Завтра в 03:00
  • «Колорадо» против «Сент-Луиса». Кто завоюет последнюю путевку в плей-офф от Запада?
  • «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    • 2,56Завтра в 03:30
  • 06/04
    • «Аризона» согласовала 3-летний контракт с Раантой
  • «Каролина» порадует болельщиков результативной игрой против «Тампы-Бэй»
  • «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    • 1,70Завтра в 02:00
  • 06/04
    • Президент «Трактора» призвал сделать правильные выводы
  • 06/04
    • Овечкин — в топ-5 игроков в истории НХЛ по голам за один клуб
  • Без лишних проблем. «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина
  • СМИ – о победе казанского клуба над «Трактором» в плей-офф КХЛ
    • Вчера в 10:29
  • «Филадельфия» обыграет «Рейнджерс» и гарантирует плей-офф
  • «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
    • 1,72Сегодня в 22:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон