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    НХЛ. «Вашингтон» и «Торонто» вышли в плей-офф

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

    НХЛ Баффало Сэйбрз Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз Флорида Пантерз Миннесота Уайлд Даллас Старз Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Чикаго Блэкхоукс Виннипег Джетс Калгари Флэймз Коламбус Блю Джекетс Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз Аризона Койотс
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    «Бостон» обыграл «Тампу»
    «Бостон» обыграл «Тампу»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    «Вашингтон» и «Торонто» пополнили список команд, которым гарантированы места в розыгрыше Кубка Стэнли. «Кэпиталз» помогла победа «Питтсбурга» над «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), а «Мэйпл Лифс» попали в плей-офф за счет поражения «Флориды» в Оттаве (2:3 ОТ).

    «Баффало» — «Детройт» 3:6

    «Детройт» в гостях переиграл «Баффало» — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

    В составе «крыльев» российский нападающий Евгений Свечников забил гол (57-я минута) и отдал результативную передачу на Дилана Ларкина (8). Также отличились Даррен Хелм (26), Энтони Манта (37), Андреас Атанасиу (42) и Дэнни Декейсер (51).

    У «Сэйбрз» шайбы забросили Джек Айкел (4), Райан О'Райлли (8) и Эван Родригес (45).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Детройт» — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
    Голы: 1:0 – Айкел (Поменвиль, Гуле) – 03:16 (5x5), 2:0 – О'Райлли (Райнхарт, Ристолайнен) – 07:11 (5x4), 2:1 – Ларкин (Свечников) – 07:41 (5x5), 2:2 – Хельм (Нильсен) – 25:21 (4x5), 2:3 – Манта (Хикеттс, Нильсен) – 36:26 (5x4), 2:4 – Атанасиу (Абделкейдер, Кронвалль) – 41:50 (5x5), 3:4 – Родригес (Миттельштадт) – 44:51 (5x5), 3:5 – Декайзер (Нюквист, Зеттерберг) – 50:10 (5x5), 3:6 – Свечников (Манта, Ларкин) – 56:59 (5x5)Вратари: Ленер (Джонсон, 40:00) — Ховард.Штраф: 10 — 8.Броски: 32 (11+13+8) — 32 (12+8+12).
    «Баффало» — «Детройт» 3:6

    «Бостон» — «Тампа-Бэй» 4:2

    «Тампа-Бэй» на выезде уступила «Бостону» – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2).

    В составе «Брюинз» голами отметились Тим Шаллер (20-я минута), Давид Пастрняк (20), Патрис Бержерон (52) и Брэд Маршан (60).

    У гостей шайбы забросили Джей Ти Миллер (22) и Виктор Хедман (54). Голевой передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, российский вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков. Защитник «молний» Михаил Сергачев провел на льду 12 минут 7 секунд, нанес 3 броска в створ и заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
    Голы: 1:0 – Шаллер (Уингелс) – 19:02 (5x5), 2:0 – Пастрняк (Круг, Бержерон) – 19:34 (5x4), 2:1 – Миллер (Кучеров, Хедман) – 21:44 (5x4), 3:1 – Бержерон (Круг, Маршан) – 51:59 (4x4), 3:2 – Хедман (Гурд, Джирарди) – 53:54 (5x5), 4:2 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 59:04 (en)Вратари: Раск — Василевский (58:39 — 59:04, 59:14 — 59:54).Штраф: 23 — 21.Броски: 30 (17+3+10) — 28 (6+11+11).
    «Бостон» — «Тампа-Бэй» 4:2

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

    «Питтсбург» в овертайме дожал «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

    В составе «пингвинов» шайбы забросили Конор Шири (13-я минута), Крис Летанг (27), Патрик Хёрнквист (52) и Сидни Кросби (61). Ассистентский дубль оформил Брайан Дюмулин. У «Дэвилз» голы в активе Кайла Палмьери (13), Тейлора Холла (35) и Блейка Коулмана (46).

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут 52 секунды, нанес 3 броска в створ, сделал 4 силовых приема при нулевом показателе полезности.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: 1:0 – Палмьери (Хишир) – 12:19 (5x5), 1:1 – Шири (Хёрнквист, Олексиак) – 12:44 (5x5), 1:2 – Летанг (Хагелин, Дюмулин) – 26:59 (5x5), 2:2 – Холл (Батчер) – 34:41 (5x4), 3:2 – Коулман (Зейджак) – 45:11 (5x5), 3:3 – Хёрнквист (Дюмулин, Шихэн) – 51:26 (5x5), 3:4 – Кросби (Летанг) – 60:19 (3x3)Вратари: Кинкейд — Мюррей.Штраф: 11 — 13.Броски: 31 (12+9+10+0) — 35 (12+8+14+1).
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

    «Оттава» — «Флорида» 3:2 ОТ

    «Оттава» в овертайме сломила сопротивление «Флориды» — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).

    В составе «Сенаторз» дубль оформил Жан-Габриэль Пажо (22-я и 65-я минуты), еще одним голом отметился Магнус Пяаярви (41). У «Пантерз» забивали Аарон Экблад (26) и Евгений Дадонов (27).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Флорида» — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Пажо (Хоффман, Пайят) – 21:24 (5x5), 1:1 – Экблад (Макгинн, Яндл) – 25:19 (5x4), 1:2 – Дадонов (Уигар, Петрович) – 26:50 (5x5), 2:2 – Пяаярви (Смит, Карлссон) – 40:16 (5x5), 3:2 – Пажо – 64:44 (бул)Вратари: Андерсон — Раймер.Штраф: 4 — 2.Броски: 30 (10+12+5+3) — 26 (8+6+10+2).
    «Оттава» — «Флорида» 3:2 ОТ

    «Миннесота» — «Даллас» 5:2

    «Миннесота» крупно обыграла «Даллас» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

    В составе «Уайлд» дубль оформил форвард Зак Паризе (29-я и 60-я минуты), по разу отличились Микаэль Гранлунд (17), Мэтт Дамба (28) и Джейсон Цукер (40). У «Старз» по шайбе забросили Джейми Бенн (3) и Девин Шор (30).

    Российский форвард «звезд» Александр Радулов провел на льду 25 минут 36 секунд, нанес 4 броска в створ и заработал показатель полезности «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Даллас» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Бенн (Сегин) – 02:51 (5x5), 1:1 – Гранлунд (Сутер) – 16:02 (4x5), 2:1 – Дамба (Цукер, Сутер) – 27:19 (5x4), 3:1 – Паризе (Гранлунд, Дамба) – 28:18 (5x5), 3:2 – Шор (Хэмьюс, Мето) – 29:42 (5x5), 4:2 – Цукер (Стаал, Дамба) – 39:49 (5x4), 5:2 – Паризе (Гранлунд, Дамба) – 59:43 (en)Вратари: Дубник — Лехтонен (57:29 — 59:42).Штраф: 10 — 8.Броски: 22 (7+11+4) — 31 (7+11+13).
    «Миннесота» — «Даллас» 5:2

    «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 5:3

    «Нэшвилл» перебросал «Сан-Хосе» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).

    У «хищников» шайбы в активе Кайла Турриса (6-я минута), Виктора Арвидссона (11), Крэйга Смита (31), Райана Эллиса (51) и Ника Бонино (60). У «акул» отличились Логан Кутюр (7), Бренден Диллон (13) и Миккель Бёдкер (46).

    Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 11 минут 22 секунды, совершил 4 силовых приема, заблокировал 2 броска и заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Туррис (Суббэн, Смит) – 05:26 (5x5), 1:1 – Кутюр (Бёрнс, Бёдкер) – 06:55 (5x5), 2:1 – Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 10:14 (5x5), 2:2 – Диллон (Хансен) – 12:05 (5x5), 3:2 – Смит (Фиала, Эллис) – 30:38 (5x5), 3:3 – Бёдкер (Тирни, Майер) – 45:54 (5x5), 4:3 – Эллис (Форсберг, Арвидссон) – 50:06 (5x5), 5:3 – Бонино (Форсберг) – 59:43 (en)Вратари: Сарос — Джонс (57:47 — 59:43).Штраф: 12 — 10.Броски: 32 (14+11+7) — 42 (9+9+24).
    «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 5:3

    «Чикаго» — «Виннипег» 6:2

    «Чикаго» прервал победную серию «Виннипега» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0).

    В составе «ястребов» дублем отметился Томаш Юрчо (25-я и 32-я минуты), по шайбе в активе Патрика Кейна (4), Брэндона Саада (18), Эрика Густафссона (38) и Алекса Дебринкэта (43). Артем Анисимов отыграл 16 минут и отметился результативной передачей.

    У «Джетс» по голу на свой счет записали Брайан Литтл (35) и Марк Шайфли (39).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Виннипег» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
    Голы: 1:0 – Кейн – 03:44 (5x5), 2:0 – Саад (Кейн, Шмальц) – 17:17 (5x5), 3:0 – Юрчо (Анисимов) – 24:26 (5x5), 4:0 – Юрчо (Густафссон, Мёрфи) – 31:13 (5x5), 4:1 – Литтл (Бафлин, Морроу) – 34:24 (5x5), 5:1 – Густафссон (Дебринкэт, Сикюра) – 37:27 (5x5), 5:2 – Шайфли (Коннор) – 38:51 (5x5), 6:2 – Дебринкэт (Сикюра, Эйдселль) – 42:11 (5x5)Вратари: Делиа (Фостер, 45:59) — Комри.Штраф: 2 — 4.Броски: 42 (14+15+13) — 34 (14+9+11).
    «Чикаго» — «Виннипег» 6:2

    «Калгари» — «Коламбус» 1:5

    «Коламбус» в гостях разгромил «Калгари» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

    Лучшим игроком матча стал форвард «жакетов» Пьер-Люк Дюбуа, оформивший хет-трик (13-я, 24-я и 56-я минуты). По шайбе в активе Маркуса Хянникяйнена (3) и Маркуса Нутиваара (51). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился ассистентским дублем. До личного рекорда результативности (77 очков в сезоне-2015/16) россиянину осталось набрать четыре балла.

    Единственный гол хозяев на свой счет записал Крис Стюарт (60).

    Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 37 бросков. Эта встреча стала для Бобровского 63-й в сезоне, что является повторением его личного рекорда.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Коламбус» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
    Голы: 0:1 – Хянникяйнен (Калверт, Летестю) – 02:09 (5x5), 0:2 – Дюбуа (Панарин, Аткинсон) – 12:23 (5x5), 0:3 – Дюбуа (Аткинсон, Панарин) – 23:55 (5x5), 0:4 – Нутиваара (Ванек, Мюррей) – 50:58 (5x5), 0:5 – Дюбуа (Милано, Бьёркстранд) – 55:23 (5x4), 1:5 – Стюарт (Лазар, Джордано) – 59:38 (5x5)Вратари: Гиллис — Бобровский.Штраф: 6 — 4.Броски: 38 (14+13+11) — 28 (13+5+10).
    «Калгари» — «Коламбус» 1:5

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:1

    «Ванкувер» на своем льду переиграл «Эдмонтон» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

    Победу «касаткам» принесли Сэм Ганье (36-я минута) и Деррик Пульо (42).

    У «Ойлерз» отличился Коннор Макдэвид (12). Канадский форвард набрал 103-е (41+62) очко в сезоне и сохранил отрыв от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. На счету россиянина, который сделал передачу в матче с «Бостоном» (2:4), — 97 (38+59) очков.

    Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 15 минут 8 секунд и отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – 11 Макдэвид (Ларссон, Секера). 1:1 – 35 Ганье (Д.Седин, Х.Седин). 2:1 – 42 Пулио (Йокинен, Голдобин)Вратари: Маркстрем — Тэлбот (58:33).Штраф: 4 — 2.Броски: 30 (10+8+12) — 36 (10+14+12).
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:1

    «Лос-Анджелес» — «Аризона» 4:2

    «Лос-Анджелес» одолел «Аризону» благодаря хет-трику Джеффа Картера — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

    Картер отличился на 20-й, 32-й и 56-й минутах. Автором еще одного гола стал Анже Копитар (60). Тайлер Тоффоли отметился ассистентским дублем.

    В составе «Койотс» забивали Кевин Коннотон (13) и Макс Доми (26).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Аризона» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: 0:1 – Коннотон (Доми) – 12:26 (5x5), 1:1 – Картер (Форборт, Тоффоли) – 19:32 (5x5), 1:2 – Доми (Дворак, Мёрфи) – 25:14 (5x5), 2:2 – Картер (Фанёф, Даути) – 31:49 (5x4), 3:2 – Картер (Ридер, Тоффоли) – 55:35 (5x5), 4:2 – Копитар – 59:58 (en)Вратари: Кэмпбелл — Кюмпер (58:14 — 58:44, 59:19 — 59:58).Штраф: 6 — 8.Броски: 35 (7+16+12) — 22 (9+6+7).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Флориде» нужна победа в игре с «Оттавой»«Оттава» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
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