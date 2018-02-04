Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛпереигралсо счётом 4:1.

В составе победителей Арттури Лехконен оформил дубль, Джефф Питри и Томаш Плеканец забросили по шайбе.

Российский форвард «Канадиенс» Никита Щербак отметился результативной передачей.

Накануне он был вызван из АХЛ и первой же игре после возвращения — против «Анахайма» (5:2) — также отметился голевым пасом.

В составе гостей шайба на счету Майка Хоффмана.