Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»

В составе победителей Арттури Лехконен оформил дубль, Джефф Питри и Томаш Плеканец забросили по шайбе.
Российский форвард «Канадиенс» Никита Щербак отметился результативной передачей.
Накануне он был вызван из АХЛ и первой же игре после возвращения — против «Анахайма» (5:2) — также отметился голевым пасом.
В составе гостей шайба на счету Майка Хоффмана.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Оттава» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Хоффман — 13, 22:05 — 0:1. Питри — 8 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 26:16 — 1:1. Лехконен — 3 (бол., Щербак, Мете), 27:54 — 2:1. Лехконен — 4 (Плеканец, Галлахер), 38:47 — 3:1. Плеканец — 5, 56:57 — 4:1.Вратари: Прайс — Кондон.Броски: 35 (7+20+8) — 26 (10+5+11).Штраф: 4 — 8.