ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»

    НХЛ Монреаль Канадиенс Оттава Сенаторз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» переиграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:1.

    В составе победителей Арттури Лехконен оформил дубль, Джефф Питри и Томаш Плеканец забросили по шайбе.

    Российский форвард «Канадиенс» Никита Щербак отметился результативной передачей.

    Накануне он был вызван из АХЛ и первой же игре после возвращения — против «Анахайма» (5:2) — также отметился голевым пасом.

    В составе гостей шайба на счету Майка Хоффмана.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Оттава» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Хоффман — 13, 22:05 — 0:1. Питри — 8 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 26:16 — 1:1. Лехконен — 3 (бол., Щербак, Мете), 27:54 — 2:1. Лехконен — 4 (Плеканец, Галлахер), 38:47 — 3:1. Плеканец — 5, 56:57 — 4:1.Вратари: Прайс — Кондон.Броски: 35 (7+20+8) — 26 (10+5+11).Штраф: 4 — 8.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Возвращение Варламова, передача Щербака, Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ
  • 4 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    •
  • НХЛ. Шайба Задорова, 42 сэйва Василевского, рекордная победа «Вегаса»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Отличатся ли генуэзцы в Риме?
  • «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 феврал
  • 3,40
    •
  • Экспресс дня. Фейерверк на «Энфилде»
  • Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля
  • 6,05
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 23:43
    • «Сан-Хосе» в гостях победил «Каролину»
  • 23:08
    • «Вашингтон» уступил «Вегасу»
  • 19:17
    • Знарок: У нас сейчас сложный период
  • 17:51
    • Хоккеисты сборной России переиграли «Спартак» в спарринге перед ОИ-2018
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 1,91Завтра в 05:00
  • «Даллас» Радулова попробует обыграть «Рейнджерс»
  • «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 1,92Завтра в 04:30
  • «Нэшвилл» намерен взять реванш у «Айлендерс»
  • «Айлендерс» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 1,74Завтра в 03:00
  • 12:14
    • Голкипер «Чикаго» приступил к тренировкам на льду
  • 11:10
    • Сборная России по хоккею с мячом победила Швецию в финале ЧМ
  • НХЛ. Возвращение Варламова, передача Щербака, Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ
  • 4 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    • Вчера в 09:29
  • 07:33
    • Сборная Финляндии по бенди победила команду Казахстана и завоевала бронзу ЧМ
  • 04/02
    • «Оттава» по буллитам обыграла «Филадельфию»
  • 04/02
    • Дубль Питри помог «Монреалю» обыграть «Анахайм»
  • 03/02
    • Ягр результативно вернулся в чешский «Кладно»
  • 03/02
    • Определился соперник сборной России по финалу ЧМ по хоккею с мячом
  • 03/02
    • Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал домашнего ЧМ
  • 03/02
    • «Монреаль» вызвал Щербака из АХЛ
  • 03/02
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», россияне набрали 11 очков
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля
    • 03/02/2018 в 07:48
  • 03/02
    • Бучневич выбыл из строя на неопределенный срок
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон