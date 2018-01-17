В «Калгари» не знают, когда Ягр вернется на лед

Будущее нападающего «Калгари», перемещенного в список травмированных с повреждением нижней части тела, оказалось под вопросом, заявил генеральный менеджер «Флэймз»

«Что касается будущего. Мы сейчас не в том положении, чтобы обсуждать эту тему. Он находится в списке травмированных. Мы продолжим работать над этим вопросом, а он постарается восстановиться как можно быстрее», — цитирует Треливинга пресс-служба НХЛ.

«Яромир — один из величайших хоккеистов в истории нашего вида спорта, — сказал Треливинг. — С моей точки зрения, временами он демонстрировал замечательный хоккей. Но надо учитывать, что он не прошел тренировочный лагерь, у него есть хронические травмы, и нельзя забывать о возрасте. С этими проблемами сложно справиться в 20 лет, не говоря уже о 45 или 46».

15 февраля Ягру исполнится 46 лет. Из-за травм он пропустил 23 матча, в том числе последние шесть. В 22 играх этого сезона форвард набрал семь (1+6) очков.

В последний раз он выходил на лед 31 декабря в матче против (4:3 ОТ). В воскресенье клуб объявил, что Ягр находится в списке травмированных с той даты.