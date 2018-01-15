«Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»

Прошедшая неделя КХЛ прошла в усеченном формате – лишь четыре игровых дня. Всему «виной» — Матч Звезд, который не без приключений прошел в Астане – снежная буря, пожарь в отеле… Но в целом было как обычно весело и насыщенно. Плюс стоить отметить отличную работу дизайнеров – форма команд была действительно шикарной.

«Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА

Несмотря на усеченный календарь недели, в КХЛ состоялось несколько интересных событий. «Локомотив», наконец, прервал серию из пяти подряд поражений и выиграл на выезде у минского «Динамо» (3:1). Этого как раз хватило, чтобы де-юре обеспечить себе путевку в плей-офф, которая у ярославцев была и так практически гарантирована. Правда, затем «Локомотив» уступил на выезде СКА (0:1), но это поражение было вполне предсказуемым.

А вот для СКА победа была достаточно важна. Точнее, для главного тренера армейцев Олега Знарка, который в этом поединке отпраздновал свою 100-ю победу в сезоне. До круглой цифры Знарок шел 121 матч – рекордно малое количество игр, и естественно, что этот результат стал рекордом в истории клуба.

В целом СКА одержал две победы на прошедшей неделе, продлил серию побед до четырех подряд и теперь главный вопрос, перешагнет ли клуб из Санкт-Петербурга по итогам регулярного чемпионата рубеж в 140 набранных очков? Впереди еще 6 матчей и потенциально 18 очков, а до 140 баллов не хватает всего 14-ти. Кто заскучал от побед СКА и не находит мотивации в от просмотра их поединков, вот вам новая интрига.

На фоне радости «Локомотива» и СКА, официально выпали из гонки за места в плей-офф рижское «Динамо» и братиславский «Слован». То, что оба клуба не попадут в плей-офф, было понятно давно, но нужно же было дождаться официально? Наверное, не в последнюю очередь для того, чтобы разорвать контракт с Николаем Жердевым. Речь сейчас, естественно, о рижском «Динамо». Правда, по слухам речь идет об очередном нарушении спортивного режима Николаем, для которого это уже стало визитной карточкой. Но есть ощущение, что если бы Рига сохраняла шансы побороться за плей-офф, Жердева еще придержали бы. А так, вперед – искать варианты в Европе, как уже сказал его агент.

«Слован» также не стал удерживать от перехода в швейцарский «Лангнау» защитника Кэма Баркера. Во-первых, он потерял игровое время, проиграв конкуренцию Симону Депре и Нику Эберту. Во-вторых, какой смысл сейчас держать легионера и перегружать платежную ведомость? Что-то подсказывает, что это не последние легионеры, которые покидают составы «Динамо» и «Слована». Главное, чтобы не пошла полная распродажа, как это сделал в прошлом году «Медвешчак» и доигрывал сезон в три пятерки. Это плохой знак и намек на то, что клубы могут закончить свои выступления в КХЛ.

К слову, уже в ближайшее время в список тех, кто не прошел в плей-офф, должны официально войти «Витязь», «Адмирал» и «Кунь Лунь». Чуть попозже – «Динамо Минск» и «Барыс», которые сохраняют разве что математические шансы на постсезон.

Обьединение команд в КХЛ – шутка или реальность?

Раз уж мы затронули тему «Медвешчака», нужно коснуться еще одной темы недели, которая вызвала волну иронии среди болельщиков. Речь идет о возможном обьединении проблемных клубов, которые могли бы играть сразу в двух городах. Половину регулярного чемпионата домашние матчи такая себе «ЛадЮгра» играет, например, в Тольятти, а половину в Ханты-Мансийске. Прикол? А вот и нет, вполне серьезно озвученная идея Александром Медведевым.

Правда, уже через пару дней эту возможность опроверг Дмитрий Чернышенко, заявив, что это домыслы, а решение по исключению команд из КХЛ будет принимать совет директоров КХЛ. Но если у Александра Медведева есть интересная идея, он может ее внести на обсуждение.

Вообще все это выглядит как шутка и стёб. Но люди такого ранга обычно не выносят в публичную плоскость подобные идеи просто так. Не исключено, что такая «утка» была заброшена для прощупывания общественного мнения, а заодно для того, чтобы немного снизить градус напряжения у болельщиков тех команд, которые стоят в очередь на вылет. Подарить им призрачную надежду. Нельзя сказать, что это очень уж действенный метод, но определенный эффект он дает. Ну, реально, кто себе может представить «ЛадЮгру»?

С другой стороны, это выглядит как издевательство только в случае с Востоком. А та же Западная конференция уже давно имеет похожие примеры с ОХК Динамо Москва или Витязем Чехов-Подольск. Может, не там ищем черную кошку?

Цирк в «Адмирале» продолжается

Кого, похоже, уже не спасти, так это Владивосток. Все, что происходит в «Адмирале» напоминает какое-то шоу. Проблемы с финансами, распродажа игроков, увольнение Фредрика Стилльмана и Александра Андриевского.

Казалось бы, ну хоть Андрей Разин дотянет этот клуб до конца сезона. И результаты ведь тоже оказались вполне хорошие, если не сказать отличные, учитывая потерю всех лидеров. Три победы в пяти матчах, причем три подряд. Наверное, перестарался. После третьей победы (над «Барысом 3:1»), Разин и «Адмирал» расстались.

У Разина возникли разногласия с руководством клуба в вопросах контракта. По словам тренера, клуб предложил ему трудовой договор вместо контракта. Разина это не устроило, клуб не устроил Разин. Причем вполне логичное решение не только от Разина. Понять можно даже клуб. Если «Адмирал» лишат членства в КХЛ (а это вполне вероятно), во Владивостоке могут начать процесс строительства совершенно другой команды уже, к примеру, под ВХЛ. А это другой бюджет и вообще совершенно иная ситуация.

Что в итоге мы слышим от руководства клуба? Разин не комфортно чувствовал себя в городе из-за часового пояса. Да, было уже такое недавно. Кто-то из игроков не высыпался во Владивостоке. Серьезно, неужели в это кто-то верит? Тем более, что Разин сам же озвучил версию, которая, очевидно, наиболее близка к реальной и она не является какой-то шокирующей или необычной. Почему просто не сказать как есть?

Надеемся, что во Владивостоке разберутся со своими тараканами, а город получит достойную обновленную команду. Вопрос только в том, в какой лиге она будет играть.