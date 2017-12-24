Дубль Бывальцева принес «Амуру» победу над «Торпедо»

«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (63 очка), «Торпедо» — пятое на «Западе» (77 очков).

У хабаровчан дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).

Apple Car и другие: Топ-25 самых ожидаемых автомобилей будущего

АВТО Apple Car и другие: Топ-25 самых ожидаемых автомобилей будущего

Читайте по теме

КХЛ. «Адмирал» уступил «Северстали», «Амур» обыграл «Торпедо» Все о матчах КХЛ 24 декабря

Популярное в сети

Это интересно

Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала...

Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина

Сборная с другой планеты

СМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто

Шок и поражение. Канада разбила Россию

О болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИ

Меж двух миров. Уникальность Ральфа Крюгера

Путь Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционера

«Он просто заставлял полюбить хоккей»

Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ

Десять российских интриг нового сезона НХЛ

О перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017