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    Дубль Бывальцева принес «Амуру» победу над «Торпедо»

    КХЛ Амур Торпедо
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    Хабаровский клуб одержал вторую победу кряду
    На фото:Хабаровский клуб одержал вторую победу кряду
    «Амур» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).

    У хабаровчан дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).

    «Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (63 очка), «Торпедо» — пятое на «Западе» (77 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» – «Торпедо» – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Вл. Ушенин — 14 (Хабаров, Вяч. Ушенин), 27:54 — 1:0. Бывальцев — 14 (Турбин, Ли), 28:08 — 2:0. Бывальцев — 15 (бол., Зогорна, Пикар), 30:44 — 3:0. Паршин — 11 (Кинрейд), 50:43 — 3:1.Вратари: Метсола — Галимов (Лисутин, 30:44, 59:04).Штраф: 14 — 18.Броски: 30 (8+17+5) — 25 (7+11+7).
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