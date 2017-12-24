Дубль Бывальцева принес «Амуру» победу над «Торпедо»

У хабаровчан дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).
«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (63 очка), «Торпедо» — пятое на «Западе» (77 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Торпедо» – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Голы: Вл. Ушенин — 14 (Хабаров, Вяч. Ушенин), 27:54 — 1:0. Бывальцев — 14 (Турбин, Ли), 28:08 — 2:0. Бывальцев — 15 (бол., Зогорна, Пикар), 30:44 — 3:0. Паршин — 11 (Кинрейд), 50:43 — 3:1.Вратари: Метсола — Галимов (Лисутин, 30:44, 59:04).Штраф: 14 — 18.Броски: 30 (8+17+5) — 25 (7+11+7).