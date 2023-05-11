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    Эксперты журнала GQ назвали 100 лучших игр всех времен

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    В журнале GQ был опубликован рейтинг топ-100 величайших игр всех времен.

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    Mass Effect 2

    Для создания подборки редакция GQ позвала 300 специалистов в области. Каждый должен был назвать личную десятку величайших видеоигр.

    В процессе формирования было получено 239 подборок. В них собрали 652 проекта. Их оценка зависела от расположения в персональном рейтинге опрашиваемых.

    В золотую десятку великих геймпроектов попали:

    10. Half-Life 2 (2004);
    9. Dark Souls (2011);
    8. Portal 2 (2011);
    7. Metal Gear Solid (1998);
    6. Mass Effect 2 (2010);
    5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015);
    4. Bloodborne (2015);
    3. Tetris (1985);
    2. The Last of Us (2013);
    1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).

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