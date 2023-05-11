Эксперты журнала GQ назвали 100 лучших игр всех времен

Mass Effect 2 Фото: Steam
Для создания подборки редакция GQ позвала 300 специалистов в области. Каждый должен был назвать личную десятку величайших видеоигр.
В процессе формирования было получено 239 подборок. В них собрали 652 проекта. Их оценка зависела от расположения в персональном рейтинге опрашиваемых.
В золотую десятку великих геймпроектов попали:
10. Half-Life 2 (2004);
9. Dark Souls (2011);
8. Portal 2 (2011);
7. Metal Gear Solid (1998);
6. Mass Effect 2 (2010);
5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015);
4. Bloodborne (2015);
3. Tetris (1985);
2. The Last of Us (2013);
1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).
Полный рейтинг топ-100 доступен здесь.