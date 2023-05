Эксперты журнала GQ назвали 100 лучших игр всех времен

В журнале GQ был опубликован рейтинг топ-100 величайших игр всех времен.

Для создания подборки редакция GQ позвала 300 специалистов в области. Каждый должен был назвать личную десятку величайших видеоигр.

В процессе формирования было получено 239 подборок. В них собрали 652 проекта. Их оценка зависела от расположения в персональном рейтинге опрашиваемых.

В золотую десятку великих геймпроектов попали:

10. Half-Life 2 (2004);

9. Dark Souls (2011);

8. Portal 2 (2011);

7. Metal Gear Solid (1998);

6. Mass Effect 2 (2010);

5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015);

4. Bloodborne (2015);

3. Tetris (1985);

2. The Last of Us (2013);

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).

Полный рейтинг топ-100 доступен здесь.