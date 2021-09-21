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    Стал известен рейтинг топ-10 хоккеистов с самым точным ударом в NHL 22

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    Компания EA выкатила список десяти лучших в точности бросков хоккеистов в NHL 22. И снова лидером стал Александр Овечкин, выступающий на «Вашингтон». Ови получил рейтинг 95.

    Геймплей в NHL 22
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    Геймплей в NHL 22

    Второе место и рейтинг 94 заработал Никита Кучеров из «Тампы-Бэй», ну а тройку самых точных хоккеистов замкнул Патрик Кейн (94), представляющий «Чикаго».

    В десятку снайперов также ворвались Давид Пастрняк («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Брэд Маршан («Бостон»), Артемий Панарин («Рейнджерс») и Патрик Лайне («Коламбус»).

    Релиз NHL 22 запланирован на 15 октября 2021 года. Игра появится на консолях предыдущего и нового поколений.

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