Стал известен рейтинг топ-10 хоккеистов с самым точным ударом в NHL 22

Компания EA выкатила список десяти лучших в точности бросков хоккеистов в. И снова лидером стал, выступающий на «Вашингтон». Ови получил рейтинг 95.

Второе место и рейтинг 94 заработал Никита Кучеров из «Тампы-Бэй», ну а тройку самых точных хоккеистов замкнул Патрик Кейн (94), представляющий «Чикаго».

В десятку снайперов также ворвались Давид Пастрняк («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Брэд Маршан («Бостон»), Артемий Панарин («Рейнджерс») и Патрик Лайне («Коламбус»).

