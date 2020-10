заключила партнерское соглашение с итальянской. Об этом разработчики сообщили в своих социальных сетях.

В eFootball PES 2021 игрокам будут доступны все клубы второго по силе футбольного дивизиона Италии. Еще перед выходом новой части симулятора Konami лишилась двух миланских команд, но получила уникальные права на римскую «Рому».

We are incredibly excited to officially announce our partnership with the Italian Serie BKT League, bringing it FULLY LICENSED to eFootball #PES2021 SEASON UPDATE! 🤝✨ pic.twitter.com/NkJZWkhUOU