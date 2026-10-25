Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, что это было его решение — дать пробить со штрафного вратарю Александру Селихову в игре 15‑го тура Первой лиги с «Челябинском» (3:1).

Александр Селихов globallookpress.com

На 88‑й минуте Селихов забил прямым ударом со штрафного — этот гол стал в итоге победным для команды.

« Удар Селихова со штрафного — не заготовка, а моё решение. Я должен был принять решение, кто будет бить: Итало или Саша. Я принял решение, что будет бить Селихов. Это не так, что Селихов захотел, пришёл и пробил. Он на меня вопросительно посмотрел перед штрафным, а я принял решение. Целенаправленно на тренировках не нарабатывали, но после окончания тренировки они бьют штрафные, и Саша тоже часто бил.

Я часто наблюдаю, как и кто исполняет штрафные. У Селихова залетает с этой точки. Мы иногда в шутку перебрасывались, он спрашивал: "Николаич, на игре дадите разок пробить?" Я ему говорил: "Саш, занимайся своим делом. Ты лови мячи, а забивать должны другие". Мы посмеялись, но сегодня нужно было принять решение. Тренерский штаб тоже спросил: "Итало или Селихов?" Я сказал, что Селихов будет бить. Понятно, что решение было рискованным, но главный тренер должен брать на себя ответственность», — сказал Юран «Чемпионату».