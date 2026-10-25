Завершился матч 15-го тура Первой лиги между «Челябинском» и «Уралом». Екатеринбуржцы одержали победу со счетом 3:1.

Александр Селихов globallookpress.com

Рамазан Гаджимурадов вывел челябинцев вперед на девятой минуте. Бертран Фурье сравнял счет на 71-й минуте. На 81-й минуте арбитр удалил с поля защитника «Урала» Виталия Стежко за две желтые карточки. У хозяев на 87-й минуте аналогичное наказание получил Хетаг Кочиев. На 88-й минуте вратарь гостей Александр Селихов вывел свою команду вперед прямым ударом со штрафного. Итало установил окончательный счет на 90+4-й минуте.

Статистика матча 5 Удары в створ 7 2 Удары мимо 4 41% Владение мячом 59% 10 Угловые удары 2

После этого матча «Челябинск» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» имеет в своем активе 28 очков и располагается на четвертой строчке.