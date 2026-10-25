Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Эвертон», сообщает инсайдер Экрем Конур в социальных сетях.
Представители клубов уже ведут переговоры о возможном трансфере. Уход Рашфорда из манкунианской команды в январе рассматривается как вполне вероятный сценарий.
Действующее соглашение форварда с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провёл шесть матчей, однако пока не отметился результативными действиями.