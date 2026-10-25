Последним клубом 33-летнего нападающего был турецкий «Галатасарай» . На данный момент Икарди находится в статусе свободного агента. Ранее в своей карьере аргентинец выступал за миланский «Интер» французский «Пари Сен-Жермен» .

«Безусловно, Россия может стать хорошим вариантом для продолжения карьеры Мауро, если поступит подходящее предложение. Мы рассматриваем возможность перехода в топовый российский клуб», — цитирцет Пино портал Sport24 .

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