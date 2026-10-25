Футбольный агент Леттерио Пино, представляющий интересы нападающего Мауро Икарди, допустил переезд аргентинца в чемпионат России.
«Безусловно, Россия может стать хорошим вариантом для продолжения карьеры Мауро, если поступит подходящее предложение. Мы рассматриваем возможность перехода в топовый российский клуб», — цитирцет Пино портал Sport24.
Последним клубом 33-летнего нападающего был турецкий «Галатасарай». На данный момент Икарди находится в статусе свободного агента. Ранее в своей карьере аргентинец выступал за миланский «Интер» французский «Пари Сен-Жермен».