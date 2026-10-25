«Атлетик» из Бильбао не оставил шансов «Хетафе» в матче 10‑го тура чемпионата Испании.
Голы забили: Алекс Беренгер (17‑я минута), Иньяки Уильямс (35‑я), Айтор Паредес (70‑я) и Юри Берчиче (88‑я).
Гости с 86‑й минуты играли в меньшинстве — после удаления Марио Мартина.
Результат матча
АтлетикБильбао4:0ХетафеХетафе
1:0 Алехандро Беренгер 17' 2:0 Иньяки Уильямс 35' 3:0 Айтор Паредес 70' 4:0 Юри Берчиче 88'
Атлетик: Унай Симон, Хьюго Ринкон, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Benat Gerenabarrena 18'), Пейо Уртасун (Беньят Прадос 84'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер, Нико Уильямс (Алехандро Рего 68'), Мароан Саннади (Christian Imga 68')
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Андрес Гарсия 46'), Хоан Мохика, Даниэль Карвахаль, Рамон Терратс (Энес Унал 71'), Марио Мартин, Неманья Гудель, Мартин Сатриано, Иван Азон (Борха Майораль 71'), Francho Serrano (Саба Сазонов 46'), Jean Ives Valou
Жёлтые карточки: Benat Gerenabarrena 72' — Рамон Терратс 39', Даниэль Карвахаль 43', Хоан Мохика 63'
Красная карточка: Марио Мартин 86' (Хетафе)
«Атлетик» поднялся на 8‑е место с 12 очками, а «Хетафе» (9 очков) идёт на 17‑й строчке.