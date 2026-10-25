«Атлетик» поднялся на 8‑е место с 12 очками, а «Хетафе» (9 очков) идёт на 17‑й строчке.

Гости с 86‑й минуты играли в меньшинстве — после удаления Марио Мартина.

«Атлетик» из Бильбао не оставил шансов «Хетафе» в матче 10‑го тура чемпионата Испании.

2.02

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