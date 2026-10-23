Главный тренер «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо остался доволен игрой команды в матче общего этапа Лиги Европы против норвежского «Лиллестрема». Баскский клуб одержал крупную победу со счётом 6:0, а одним из авторов голов стал российский полузащитник Арсен Захарян.

Арсен Захарян globallookpress.com

Матараццо отметил качественное взаимодействие футболистов и подчеркнул, что многие игроки продемонстрировали высокий уровень. Особо специалист выделил тех, кто получает меньше игрового времени в чемпионате Испании.

«Игроки, которые получают не так много времени в национальном чемпионате, в этом матче оказали влияние на результат. Тот же Арсен Захарян забил отличный гол и провёл хороший матч», — заявил наставник Diario Vasco.