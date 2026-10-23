Центральный матч 8-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лионом» перенесён на понедельник, 26 октября, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Луис Энрике globallookpress.com

Ранее эта игра должна была состояться в воскресенье, 25 октября. Причиной такого решения стали продолжающиеся массовые беспорядки во Франции.

Ранее из-за протестов во Франции уже были изменены даты проведения встреч «Тулуза» — «Труа» в Лиге 1 и «Монпелье» — «Ред Стар» в Лиге 2.

«Лион» и «ПСЖ» лидируют в таблице чемпионата Франции с 14 очками, но «ткачи» располагаются выше по дополнительным показателям.