В матче третьего тура общего этапа Лиги Европы « Лех » и « Сандерленд » сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Тимура Тутерова на 2-й минуте, а хозяева восстановили статус-кво благодаря голу Лео Бенгтссона на 70-й минуте.
Результат матча
Лех ППознань1:1СандерлендСандерленд
0:1 Timur Tuterov 2' 1:1 Лео Бенгтссон 70'
Лех П: Матеуш Лис, Жоэл Виейра Перейра, Терри Йегбе, Михал Гургуль, Матеуш Скшипчак, Антони Козубаль, Радослав Муравски (Густав Берггрен 82'), Даниэль Хоканс (Луис Пальма 62'), Патрик Волемарк (Yannick Agnero 82'), Пабло Родригес (Лео Бенгтссон 62'), Микаэль Исхак (Филип Ягелло 87')
Сандерленд: Робин Руфс, Кевин Дансо, Норди Мукиэле (Энцо Ле Фе 62'), Абиб Диарра (Трай Хам 62'), Гранит Джака (Ноа Садики 63'), Малик Мартен Фофана, Нильсон Ангуло (Крис Ригг 62'), Timur Tuterov (Рейнилду Мандава 85'), Jules Ahoka, Dayann Methalie, Luke O'Nien
Жёлтая карточка: Кевин Дансо 41' (Сандерленд)
«Сандерленд» набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Лех»(1) — 28-й.
В параллельной игре « Байер » на выезде переиграл ОФИ с результатом 2:0.
Автором дубля в данном противостоянии стал Йонас Хофманн.
Победа позволила «Байеру» набрать 9 очков и подняться на 1-е место в турнирной таблице, ОФИ с 3-я баллами — 20-й.