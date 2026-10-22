Победа позволила «Байеру» набрать 9 очков и подняться на 1-е место в турнирной таблице, ОФИ с 3-я баллами — 20-й.

Автором дубля в данном противостоянии стал Йонас Хофманн.

В параллельной игре « Байер » на выезде переиграл ОФИ с результатом 2:0.

«Сандерленд» набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Лех»(1) — 28-й.

Открыли счет в игре гости усилиями Тимура Тутерова на 2-й минуте, а хозяева восстановили статус-кво благодаря голу Лео Бенгтссона на 70-й минуте.

В матче третьего тура общего этапа Лиги Европы « Лех » и « Сандерленд » сыграли вничью 1:1.

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