Казахстанский «Кайрат» потерпел разгромное поражение на своём поле от греческого «Панатинаикоса» со счётом 1:5 в матче 2‑го тура общего этапа Лиги конференций.
Единственный мяч в составе хозяев забил на 79‑й минуте Исмаил Бекболат.
За гостей дважды забил Сирил Дессерс (24‑я — с пенальти и 47‑я), также отличились Висенте Таборда (6‑я), Кингз Кангва (57‑я) и Эльмин Растодер (75‑я).
Результат матча
КайратАлма-Ата1:5ПанатинаикосАфины
0:1 Висенте Таборда 6' 0:2 Сирил Дессерт 24' пен. 0:3 Сирил Дессерт 47' 0:4 Кингз Кангва 57' 0:5 Эльмин Растодер 75' 1:5 Исмаил Бекболат 79'
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мартынович, Луиш Мата (Исмаил Бекболат 65'), Яакко Оксанен (Дамир Касабулат 65'), Александр Мрынский, Еркин Олегулы Тапалов, Олжас Байбек (Александр Широбоков 32'), Азамат Туякбаев, Марк Гуаль (Лев Кургин 65'), Эдмилсон Фильо (Ойва Юккола 46'), Gustavo Pinto Mendonca
Панатинаикос: Игнасио Пенья, Гиоргос Кирьякопулос, Стефан де Врей (Georgios Katris 76'), Эрик Палмер-Браун, Имран Луза (Факундо Пельистри 65'), Этьен Камара (Эльмин Растодер 56'), Сирил Дессерт (Кингз Кангва 56'), Висенте Таборда, Santino Andino Valencia (Педро Чиривелья 65'), Andrews Tetteh, Triantafyllos Tsapras
Жёлтые карточки: Еркин Олегулы Тапалов 25', Александр Мрынский 45+2' — Эрик Палмер-Браун 45+1', Кингз Кангва 77'
«Панатинаикос» возглавил таблицу с 6 очками после 2 матчей, а у «Кайрата» пока одно очко.