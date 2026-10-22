Казахстанский «Кайрат» потерпел разгромное поражение на своём поле от греческого «Панатинаикоса» со счётом 1:5 в матче 2‑го тура общего этапа Лиги конференций.

Единственный мяч в составе хозяев забил на 79‑й минуте Исмаил Бекболат.

За гостей дважды забил Сирил Дессерс (24‑я — с пенальти и 47‑я), также отличились Висенте Таборда (6‑я), Кингз Кангва (57‑я) и Эльмин Растодер (75‑я).

Результат матча

Кайрат Алма-Ата 1:5 Панатинаикос Афины

0:1 Висенте Таборда 6' 0:2 Сирил Дессерт 24' пен. 0:3 Сирил Дессерт 47' 0:4 Кингз Кангва 57' 0:5 Эльмин Растодер 75' 1:5 Исмаил Бекболат 79'

Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мартынович, Луиш Мата ( Исмаил Бекболат 65' ), Яакко Оксанен ( Дамир Касабулат 65' ), Александр Мрынский, Еркин Олегулы Тапалов, Олжас Байбек ( Александр Широбоков 32' ), Азамат Туякбаев, Марк Гуаль ( Лев Кургин 65' ), Эдмилсон Фильо ( Ойва Юккола 46' ), Gustavo Pinto Mendonca

Панатинаикос: Игнасио Пенья, Гиоргос Кирьякопулос, Стефан де Врей ( Georgios Katris 76' ), Эрик Палмер-Браун, Имран Луза ( Факундо Пельистри 65' ), Этьен Камара ( Эльмин Растодер 56' ), Сирил Дессерт ( Кингз Кангва 56' ), Висенте Таборда, Santino Andino Valencia ( Педро Чиривелья 65' ), Andrews Tetteh, Triantafyllos Tsapras

Жёлтые карточки: Еркин Олегулы Тапалов 25', Александр Мрынский 45+2' — Эрик Палмер-Браун 45+1', Кингз Кангва 77'