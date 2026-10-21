«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией, пишет французский инсайдер Фабрис Хокинс
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2032 года.
Инициатива продления контракта последовала после того, как медики клуба подтвердили травму 25-летнего игрока, полученную в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2).
По данным источника, руководство приняло это решение, чтобы продемонстрировать доверие к футболисту и поддержать его в период восстановления.
Согласно предварительным сведениям, Кварацхелия войдет в тройку самых высокооплачиваемых игроков парижан.