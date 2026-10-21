По данным источника, руководство приняло это решение, чтобы продемонстрировать доверие к футболисту и поддержать его в период восстановления.

Инициатива продления контракта последовала после того, как медики клуба подтвердили травму 25-летнего игрока, полученную в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2).

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2032 года.

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