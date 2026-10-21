«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией, пишет французский инсайдер Фабрис Хокинс

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2032 года.

Инициатива продления контракта последовала после того, как медики клуба подтвердили травму 25-летнего игрока, полученную в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2).

По данным источника, руководство приняло это решение, чтобы продемонстрировать доверие к футболисту и поддержать его в период восстановления.

Согласно предварительным сведениям, Кварацхелия войдет в тройку самых высокооплачиваемых игроков парижан.