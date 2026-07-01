Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов объяснил, чем руководствовался клуб, когда решил заключить соглашение с вингером Денисом Макаровым.

Тархан Джабраилов globallookpress.com

«У Сергея Булатова была просьба усилить состав полузащитником, обладающим набором определённых качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.

Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу "Крыльев". Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат», — приводит пресс‑служба самарцев слова гендиректора.

Последним клубом 28‑летнего полузащитника был турецкий «Кайсериспор»: с ним Макаров расторг контракт в одностороннем порядке из‑за долгов. В России он выступал за «Динамо», «Рубин» и «Нефтехимик».

Сегодня, 1 июля, стало известно о переходе Макаров в «Крылья Советов».